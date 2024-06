Regno Unito. BGC: “Durante la Safer Gambling Week 2023 è aumentato l’utilizzo degli strumenti di gioco responsabile”

Secondo una ricerca del Betting and Gaming Council (BGC), il numero di consumatori britannici che hanno utilizzato strumenti di gioco responsabile è aumentato significativamente durante la Safer Gambling Week 2023.

La settima edizione dell’iniziativa annuale si è svolta dal 13 al 19 novembre, promossa congiuntamente dal BGC, dalla British Amusement Catering Trade Association (Bacta) e dalla Bingo Association, con l’obiettivo di incoraggiare i membri dell’industria a promuovere il gioco responsabile.

Il BGC ha elogiato l’edizione dello scorso anno come la più riuscita fino ad oggi e ha ora rilasciato ulteriori dati sull’uso degli strumenti di gioco responsabile durante la settimana. Secondo il BGC, l’utilizzo complessivo di questi strumenti è “aumentato vertiginosamente”.

Durante la Safer Gambling Week 2023, il numero di limiti di deposito impostati è aumentato del 18% rispetto all’anno precedente. I giocatori che hanno impostato controlli sono aumentati di oltre il 300%, mentre l’uso dei limiti di puntata massima è aumentato anch’esso del 300%. Inoltre, il BGC ha notato che i limiti di deposito sono stati impostati da 83.242 titolari di conti unici, con un aumento del 12,5% rispetto alla Safer Gambling Week dell’anno precedente.

Coinvolgimento dei social media – Il BGC ha elogiato l’impatto dei social media sull’iniziativa. Complessivamente, l’attività su X, Facebook e Instagram ha generato più di 50 milioni di impressioni. Inoltre, i messaggi sono stati visualizzati sui principali siti di social media quasi 30 milioni di volte, con un aumento del 70%.

Obiettivi per il 2024 – Riflettendo sui dati, l’amministratore delegato e presidente ad interim del BGC, Michael Dugher, ha lodato gli sforzi dei membri dell’industria durante l’iniziativa. La Safer Gambling Week copre sia il settore online che quello fisico, con il supporto di bookmaker, sale giochi, club di bingo, casinò e operatori di gioco online.

L’evento annuale riceve regolarmente il sostegno di altri stakeholder del settore, enti di beneficenza, parlamentari e squadre sportive. I club della Premier League West Ham United e Brighton and Hove Albion hanno entrambi sostenuto l’iniziativa nel 2023.

Guardando al futuro, Dugher è desideroso di ripetere il successo visto nel 2023. “Queste nuove cifre mostrano che la Safer Gambling Week continua ad essere un potente veicolo per aumentare l’uso degli strumenti di gioco responsabile nell’industria regolamentata,” ha dichiarato Dugher.

“Milioni di clienti ora utilizzano strumenti di gioco responsabile, inclusi limiti di deposito e timeout. Questo è un pilastro dell’industria regolamentata e si contrappone nettamente al mercato nero del gioco online, non regolamentato e in crescita, che non offre alcun supporto per il gioco responsabile, non contribuisce con tasse e non supporta lo sport.

“I nostri membri promuovono questi strumenti tutto l’anno. Tuttavia, una settimana dedicata, che riunisce tutto il settore con il grande supporto dei parlamentari di tutte le parti, del governo e del regolatore indipendente, la Gambling Commission, davvero potenzia quel lavoro – e queste cifre dimostrano che fa una vera differenza.

“I numeri record sia per le impressioni che per l’uso degli strumenti di gioco responsabile mostrano che l’industria non è mai stata così impegnata a garantire che i milioni di persone che si divertono con una scommessa regolare continuino a farlo in un ambiente sicuro e responsabile.”

La Safer Gambling Week 2024 si terrà dal 18 al 24 novembre.

PressGiochi