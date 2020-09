Regno Unito. Approvati i tempi di gara non-standard per le corse ippiche

La British Horseracing Authority (BHA) e l’Horse Racing Ireland (HRI) hanno confermato che i tempi di gara non standard saranno introdotti su base permanente dal 1° ottobre. La decisione segue un processo svolto a febbraio e mira a consentire una maggiore flessibilità nei tempi di gara. La mossa aiuterà ad evitare scontri e gare ritardate durante i periodi di congestione e ridurrà al minimo la necessità di cambiamenti nel corso delle giornate. Gli organi di gara affermano che questo fornirà maggiore chiarezza alle emittenti, agli spettatori e agli scommettitori. I tempi di gara non standard verranno utilizzati quando ci sono quattro o più gare in Gran Bretagna e Irlanda in una sessione o nel periodo tra le gare pomeridiane e serali. Gli orari delle gare trasmesse da ITV rimarranno standardizzati ove possibile.

Richard Wayman, chief operating officer della BHA, ha dichiarato: “La prova di tempi non standard a febbraio ha comportato un numero ridotto di incroci di gare e ritardi, cosa che è stata ben accolta da coloro che guardano, trasmettono e scommettono sullo sport. Ciò ha avuto anche un impatto positivo sulle finanze delle corse e in seguito all’ulteriore collaborazione con i nostri colleghi in Irlanda e al dibattito con l’industria delle scommesse, riteniamo che introdurre tempi non standard su base permanente continuerà a fornire notevoli vantaggi ai nostri clienti. Apprezziamo gli sforzi di tutti coloro che sono coinvolti nel tentativo di garantire che le gare si svolgano in tempo e ovviamente, ci saranno ancora occasioni in cui si verificheranno incroci e ritardi inevitabili. Tuttavia, questa decisione aiuterà a ridurre al minimo la frequenza di tali eventi e alla fine ci consentirà di programmare le gare nel miglior modo possibile per i seguaci di questo sport”.

Jason Morris, direttore delle corse di HRI, ha dichiarato: “HRI lavora a stretto contatto, tramite SIS, con BHA e Racing TV per ottimizzare i tempi di gara tra i due paesi. L’uso di tempi di gara non standard, provato all’inizio dell’anno, si è dimostrato efficace in termini di riduzione degli incroci di gare e ottimizzazione della copertura delle trasmissioni, migliorando l’esperienza di visione per i nostri clienti. Abbiamo quindi acconsentito al loro utilizzo continuo dall’inizio di ottobre. Come per il periodo di prova, su richiesta degli ippodromi irlandesi, la prima gara in Irlanda manterrà un tempo standard per aiutare i loro sforzi promozionali”.

