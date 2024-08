Quattro nuovi esclusivi lanci estivi per StarCasinò

In vista della stagione estiva, StarCasinò insieme a quattro provider esclusivi, Blueprint Gaming, Stakelogic, Elk Studios e Play’n GO, annuncia il lancio di 4 nuovi titoli, di cui due in esclusiva per la piattaforma.

Creata da Blueprint Gaming e presentata in esclusiva dal 29 luglio al 4 agosto su StarCasinò, Napoleon Deluxe è una nuova avvincente slot che trasporta i giocatori nell’epoca delle guerre napoleoniche. Con un layout classico di 5 rulli e 20 linee di pagamento fisse, questo gioco ad alta volatilità promette vincite elevate e un’esperienza coinvolgente; inoltre, offre simboli e immagini storiche che rendono omaggio a Napoleone Bonaparte e alle sue campagne militari.

Disponibile dal 30 luglio, la nuova slot di Stakelogic propone agli utenti di vivere lo sfarzo di Las Vegas con Vegas Royale Super Wheel. Questo gioco presenta l’ambientazione classica della città che non dorme mai, con luci al neon e simboli iconici come i 7 fortunati, bar e diamanti. Il layout standard 5×3 con 20 linee di pagamento fisse garantisce un’esperienza di gioco avvincente; inoltre la funzione Super Wheel può assegnare premi in denaro istantanei o attivare la Ruota Bonus principale, che offre diverse funzioni speciali e una vincita potenziale massima di 500.000 euro.

Di Elk Studios, Man vs Gator è la nuova slot disponibile dal 31 luglio su StarCasinò. Il gioco, 5×5, è ambientato nelle Everglades della Florida ed è ricco di funzioni come wild impilati, wild moltiplicatori, respins e vari bonus, che presentano un potenziale di vincita fino a 10.000 volte la puntata. La storia segue il Motel Patron Florida Man che organizza un grande banchetto per il 4 luglio, mentre la Gator Gang, esclusa dall’invito, si prepara per una resa dei conti.

In esclusiva dal 1 al 15 agosto sulla piattaforma, la nuova slot di Play’n GO porta con sé una ventata di energia creativa e brillante. Gemix 100, gioco ricco di funzionalità, invita gli utenti a raccogliere le gemme colorate che cadono dall’alto, riempiendo la griglia di gioco e offrendo premi per ogni gruppo di 5 o più gemme identiche. Si segnala che le pietre preziose esplodono quando vincenti, per essere sostituite da nuove gemme, creando continue opportunità di vincita nello stesso round. Esplodere almeno 20 gemme rilascia un effetto di carica di cristallo, mentre con 40 gemme si attiva una super carica che quintuplica il valore dei premi del round.

PressGiochi