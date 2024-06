Quattro novità iGaming per StarCasinò

StarCasinò promuove l’arrivo di quattro nuove entusiasmanti slot che promettono di regalare avventure senza precedenti a tutti gli appassionati. A partire dal 17 giugno, i giocatori infatti potranno immergersi in storie magiche e avvincenti grazie a titoli esclusivi, sviluppati da alcuni dei migliori provider del settore.

Gli utenti di StarCasinò possono partire per un emozionante safari grazie a Animal Magic 1000 di Pragmatic Play, disponibile dal 17 giugno in esclusiva permanente per il Gruppo Betsson in Italia. Questa slot offre un layout unico con 6 rulli e 5 righe, un RTP del 96,5% e una vincita massima di 5000x la puntata, in una ambientazione con colori vivaci e brillanti, nel magico mondo degli animali della savana.

Tombstone No Mercy di NoLimit City, caricata in piattaforma dal 17 giugno, è il seguito dell’amatissima serie di Tombstone. Il gioco a 5 rulli con 108 linee di puntata immerge gli utenti nell’atmosfera selvaggia del vecchio West, tra pistoleri senza pietà e avvincenti duelli. Con un RTP massimo del 96,05%, la slot offre vincite potenziali fino a 16.480 volte la puntata; le animazioni sono fluide, e i dettagli meticolosi catturano la vera essenza del West per un’avventura mozzafiato.

Dal 18 giugno, in esclusiva per un mese, la slot Book Of Titans di Spinomenal presenta agli utenti una nuova epica avventura nella mitologia greca. Questo gioco a 6×3 rulli con 10 linee di pagamento racconta la battaglia dei Titani contro gli dei dell’Olimpo; il simbolo Wild del libro d’oro funge anche da Scatter, e tre o più Scatter attivano giri gratuiti con simboli di espansione e moltiplicatori crescenti. Con vincite potenziali fino a 500 volte la puntata, questa avventura mitologica promette tanti premi quante emozioni, il tutto accompagnato da una potente colonna sonora.

Sword of Arthur di Thunderkick propone ai giocatori, dal 20 giugno in poi, di imbarcarsi in una ricerca medievale alla scoperta delle ricchezze di Camelot. Questa nuova slot 3×5 con 10 linee di pagamento offre bonus e giri gratuiti, con Power Reset e simboli di espansione con moltiplicatori crescenti, che invitano a reclamare il tesoro del regno epica della leggenda arturiana.

