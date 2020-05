QLASH sigla un accordo con gli avvocati Andrea Strata e Chiara Sambaldi in ambito eSports

QLASH, fondata nel 2017 da Luca Pagano e Eugene Katchalov, dopo la partnership con l’Inter, sigla un accordo di consulenza legale in ambito eSports con gli Avvocati Andrea Strata e Chiara Sambaldi, dello Studio Legale GSP&Partners.

La consulenza avrà ad oggetto tutte le questioni giuridiche legate al mondo eSports in ambito nazionale ed internazionale, fra cui la tutela dei players professionisti, i rapporti con gli sponsor, con la pubblicità, l’analisi di regolamenti e normative, i rapporti con le istituzioni e con le associazioni di categoria.

QLASH è fra le principali organizzazioni nel mondo eSports, gestisce oltre un centinaio di pro player italiani e stranieri, organizza eventi community e competitivi nel settore, produce e distribuisce contenuti per social media e piattaforme streaming come Twitch e YouTube.

Gli Avvocati Andrea Strata e Chiara Sambaldi sono direttori e coordinatori scientifici del Centro Studi del Comitato Promotore E-Sports del CONI, direttori dell’Osservatorio Giochi Legalità e Patologie dell’Eurispes, nonché autori della pubblicazione “Esports un universo dietro al videogioco”, edito da Gn Media.

Andrea Strata, Founding e Managing Partner dello Studio Legale GSP&Partners, consulente di diverse aziende industriali di rilievo internazionale, in particolare nei settori del gaming e del betting, assicurazioni, trasporti ed energia, ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso di poter rappresentare una realtà così importante come Qlash, vi sono tantissime sfide giuridiche da dover affrontare e risolvere nell’ambito degli eSports. Da tempo il mio Studio sta lavorando ad un’ipotesi di regolamentazione del settore, per uno sviluppo globale di tale.

