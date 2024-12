È stato pubblicato il dossier “Giochi e scommesse: il labirinto dell’azzardo”, curato da Filippo Torrigiani e con l’introduzione del Cardinal Zuppi – presidente C.E.I.

Un lavoro quanto mai attuale, al quale il CNCA ha contribuito attraverso un contributo del coordinatore del sottogruppo Azzardo Emiliano Contini.

“Il tentativo in corso di “normalizzare” il fenomeno-azzardo minimizza e laddove possibile ignora le evidenze nefaste di un sistema in cui la logica economica viene fatta prevalere rispetto alla responsabilità di cura che lo Stato ha verso i cittadini. Con un’attualità quanto mai indispensabile, il dossier curato dal cav. Filippo Torrigiani aiuta tutti a leggere, comprendere ed interpretare l’incessante diffusione di offerta dell’azzardo; aiuta in particolare noi, operatori sociali del terzo settore, che all’interno del CNCA e delle realtà locali continuiamo ad avere come riferimento la richiesta di individui e famiglie travolte da povertà e debiti, a non sentirci abbandonati e a non perdere linfa vitale nell’impegno quotidiano verso persone che qualcuno continua colpevolmente a non vedere.”

Emiliano Contini, Referente Gruppo Azzardo CNCA

“Questo ultimo lavoro di Filippo Torrigiani ci offre uno strumento prezioso per chi si occupa di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo ed alle sue pesanti conseguenze nella vita di tante persone. Il contributo del CNCA alla Campagna Mettiamoci in Gioco si rafforza con questo testo messo a disposizione di tutti coloro che sono impegnati e denunciare gli effetti dell’azzardo e la mancanza di una politica che tuteli davvero le persone. La prefazione del Card. Matteo Zuppi ed il contributo di Luciano Gualzetti evidenziano poi questo stretto legame della Campagna Mettiamoci in Gioco con le Fondazioni Antiusura delle Caritas e con la Chiesa Italiana, che rappresentano un argine significativo ed importante al fenomeno. Le schede che riportano tutti i contatti utili per chi ha il problema della compulsività e della patologia sono un ulteriore strumento di gande utilità e mettono insieme le fondazioni antiusura, i gruppi del CNCA ed i gruppi della rete del Conagga. Mi auguro che tutti possano servirsene nei propri territori e nelle proprie realtà di appartenenza.”

Don Armando Zappolini, Portavoce di Mettiamoci in Gioco

Visualizza il Dossier