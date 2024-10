PRAGMATIC PLAY, THE DOG HOUSE MUTTLEY CREW IN ESCLUSIVA SU SNAI

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Snai fino al giorno 4 Novembre.

Gli amatissimi cagnolini sono tornati, questa volta in alto mare. Su una griglia 5×5, questo titolo presenta un branco di cani pirata e un osso come simbolo piu’ redditizio. Le vincite si verificano quando cinque o più icone corrispondenti si collegano in un gruppo, mentre i simboli wild dello scrigno del tesoro appaiono in qualsiasi momento del gioco con un moltiplicatore fino a 10x, aumentando il potenziale di ricompensa per qualsiasi linea vincente di cui fanno parte.

Cosa aspettarsi:

I giocatori possono vincere fino a 20 giri gratuiti ottenendo i simboli Scatter con impronta di zampa.

Durante il round di giri gratuiti, i simboli wild moltiplicatori diventano appiccicosi, mantenendo il loro valore e rimanendo in gioco per l’intera durata dei giri gratuiti.

I giri gratuiti aggiuntivi possono essere riattivati e gli Scatter assegnano fino a 30 giri extra.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

