Pragmatic Play, Revenge of Loki Megaways in esclusiva su Vincitù

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su tutte le piattaforme del gruppo Vincitu fino al giorno 1 Luglio.

Loki è tornato per un’altra emozionante avventura, questa volta nel formato Megaways™, in cerca di vendetta in questa slot a sei rulli ricca di funzioni. Loki appare in varie vesti durante questo gioco, sotto forma di una moltitudine di icone, con il Super Simbolo Loki che si trasforma in simboli ad alto pagamento durante la funzione Tumble, mentre il maestro dell’illusione accompagna i giocatori in un viaggio avvincente.

Cosa aspettarsi:

Per attivare i giri gratuiti, Loki deve essere incantato da almeno quattro Scatter sulla griglia. Inizialmente possono essere assegnati fino a 18 giri gratuiti, con nove, 12 e 15 giri in palio.

Ulteriori giri gratuiti possono essere aggiunti quando Loki trasforma altri simboli in Wild, aumentando il potenziale di vincita.

La funzione Tumble compare durante i giri gratuiti, assegnando vincite e aggiungendo altre tessere quando le icone vincenti scompaiono, mentre una vincita massima di 10.000x è disponibile in questa drammatica fuga.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

