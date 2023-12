Pragmatic Play lancia Leovegas Auto Mega Roulette

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’ iGaming, è felice di annunciare di aver stretto una partnership con LeoVegas per il lancio di Auto Mega Roulette brandizzata LeoVegas,

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’ iGaming, è felice di annunciare di aver stretto una partnership con LeoVegas per il lancio di Auto Mega Roulette brandizzata LeoVegas, il popolare titolo di live Casino che si gioca senza croupier e incorpora Mega Moltiplicatori che possono assegnare vincite fino a 500 volte la puntata.

LeoVegas si aggiunge agli operatori che offrono soluzioni dedicate di Live Casino di Pragmatic Play, che ancora una volta dimostrano di saper catturare l’interesse degli operatori piu importanti del panorama dell’igaming mondiale.

Luca Mantegazza, Country Director Italy, ha dichiarato: “LeoVegas è un partner molto importante per Pragmatic Play in Italia e nel mondo. Siamo molto contenti che abbia deciso di puntare sulla qualitá dei notri prodotti dedicati di Live Casino. La nostra ampia scelta di tavoli dedicati aggiunge molteplici opzioni per i nostri clienti, che possono distinguersi e aumentare la fidelizzazione dei propri clienti con contenuti brandizzati.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

