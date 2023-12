Pragmatic Play incrementa il divertimento con Timber Stacks, in esclusiva su Replatz fino al 4 Gennaio

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per il settore dell’iGaming, sta portando i giocatori all’aria aperta per avere la possibilità di ottenere vincite in Timber Stacks.

Ambientato in un prato splendido con uno sfondo montuoso, la slot presenta ai giocatori simboli tra cui orsi, puma, lupi e altri su una griglia 5×5. Timber Stacks assegna una vincita quando i simboli corrispondenti si fermano da sinistra a destra sulla griglia, con una meccanica di caduta che rimuove tutti i simboli vincenti e riempie le posizioni vuote dall’alto.

Una volta completate tutte le combinazioni vincenti, la griglia può aumentare in modo casuale di dimensioni aggiungendo una riga vuota di simboli in basso. Viene abbattuto un rullo casuale, con tutti i simboli in quel rullo che cadono nella riga inferiore e nuovi simboli che appaiono sopra per riempire le posizioni vuote. La griglia può espandersi fino a 10×5 con questa funzione, offrendo fino a 100.000 modi entusiasmanti per vincere.

I giocatori possono attivare un round bonus di giri gratuiti ottenendo almeno quattro Scatter in un singolo giro. A partire da almeno otto partite gratuite, la funzione di aumento delle dimensioni della griglia può ripresentarsi qui, agendo allo stesso modo del gioco base.

Il round bonus dei giri gratuiti può anche essere acquistato per 120 volte la scommessa originale del giocatore in territori selezionati, attivando almeno quattro Scatter che si fermano nel giro successivo.

Timber Stacks segue Sugar Supreme Powernudge e Viking Forge come ultima versione che si aggiunge all’ampio portafoglio di Pragmatic Play, dimostrando il continuo impegno del fornitore nel fornire esperienze di gioco lungimiranti ed emozionanti abbracciate dai giocatori di tutto il mondo.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Timber Stacks combina immagini vivaci con l’emozionante meccanica della caduta e una funzione di dimensione della griglia crescente che mantiene il gameplay dinamico. Il round bonus dei giri gratuiti aggiunge un ulteriore livello di eccitazione e con una vincita moltiplicatrice massima di 10.000x, oltre a un massimo di 100.000 modi per vincere, questa slot accumula un grande potenziale di vincita.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di casinò live e bingo come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

