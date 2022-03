Pragmatic Play decolla con Spaceman

Il provider lancia il suo primo gioco in stile Crash

Pragmatic Play, provider leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, approda nello spazio con il nuovo titolo RNG social e multiplayer, Spaceman.

Questa novità riafferma lo status di Pragmatic Play come provider prediletto nel settore, presentando un gioco interstellare in stile Crash con un processo decisionale in tempo reale e funzioni altamente interattive alla base.

In questa semplice esperienza il personaggio principale spicca il volo da una curva sempre più ripida e può schiantarsi in qualsiasi momento; i giocatori piazzano scommesse prima dell’inizio di ogni turno e cercano di incassare prima che l’avventuriero si fermi definitivamente.

Questo titolo estremamente coinvolgente presenta anche una funzione unica, un cashout del 50%, che permette agli utenti di assicurarsi le vincite per metà della loro puntata e procedere con le risorse rimanenti in vista di una ricompensa più alta, ma sempre più rischiosa.

Gli utenti di Spaceman potranno godersi un’atmosfera altamente social accedendo a classifiche e chat dal vivo e fornendo cronologie di scommesse dettagliate. Il comprovato meccanismo equo, unito alle statistiche complete visualizzate, permette ai giocatori di creare la propria strategia all’interno del gioco.

Il gioco presenta una vincita massima di 5.000x ed è disponibile in moltissimi mercati e lingue.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “Siamo entusiasti di rilasciare questo gioco intergalattico con un’atmosfera social al pari del nostro settore verticale attuale di Live Casino. La funzione unica del cashout pari al 50% dimostra il nostro impegno nel settore per offrire esperienze incentrate sul giocatore”.

“Si tratta dell’ennesima opportunità per offrire ai nostri fan e ai nuovi giocatori un ambiente coinvolgente e appassionante in un formato semplice e accattivante”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi