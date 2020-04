Pragmatic Play annuncia il Megaways come seguito di Great Rhino

Pragmatic play collabora con il provider Big Time Gaming per la nuova versione di Great Rhino



Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti nel settore i-Gaming, annuncia la sua collaborazione con Big Time Gaming per il famoso Megaways ™. I due fornitori di software collaboreranno per il sequel di un titolo molto amato dai fan, la slot online Great Rhino ™.

Ispirato dalla savana africana, Great Rhino ™ è stato inizialmente lanciato a maggio 2018 ed è costantemente rimasto tra i migliori nella gamma di Pragmatic Play. La slot machine originale è ricca di funzionalità popolari, tra cui il fantastico “Super Respin”.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, afferma: “Great Rhino è una delle nostre slot machine online più apprezzate e con l’introduzione del Megaways miriamo ad una platea nuova e diversa nell’attuale mercato delle video slot”.

“Creare un sequel di uno dei nostri giochi più performanti scatenerà la curiosità di un pubblico più ampio. Siamo ansiosi di vedere la performance del gioco subito dopo averlo lanciato!”.

Nik Robinson, CEO di Big Time Gaming, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti del lancio di Great Rhino Megaways ™. Siamo curiosi di vedere la reazione dei giocatori in quanto adoriamo il modo in cui il Megaways è stato utilizzato per creare una slot eccezionale. Sono molto fiducioso che questo sarà un enorme successo e i fan lo adoreranno “.

Great Rhino ™ Megaways ™ sarà una preziosa aggiunta al popolare portfolio di slot machine di Pragmatic Play, raccogliendo più di 100 giochi HTML5, con quattro nuovi titoli lanciati ogni mese. Il fornitore offre slot, live casino, bingo e molto altro tramite un’unica API.

Sul sito di Pragmatic Play è possibile trovare tutte le slot gratis dell’operatore.

PressGiochi