PRAGMATIC PLAY, 6 JOKERS IN ESCLUSIVA SU ADMIRAL GROUP

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Admiral Group fino al 12 Agosto.

Questa slot a tema retrò presenta simboli di frutta e 7 al neon su una griglia 6×5, con un rullo vuoto posizionato nella parte superiore del tabellone. A ogni giro, un jolly appare in una posizione casuale sul rullo extra, funzionando come Wild per sostituire altri simboli. Mentre la funzione tumbling rimuove le combinazioni vincenti, i Joker Wild rimangono in gioco e aggiungono un altro simbolo jolly al rullo a ogni cascata.

Cosa aspettarsi:

Se il rullo extra diventa interamente occupato da jolly, durante il burraco possono comparire bombe moltiplicatrici.

Una pletora di bombe moltiplicatrici selvagge può atterrare nello stesso momento e si accumulano prima di essere applicate alla vincita.

La puntata ante può essere utilizzata con quattro diversi livelli, consentendo ai giocatori di aggiungere fino a cinque jolly ai rulli

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi