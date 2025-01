Portogallo. Il gioco online cresce del 23,7% nel terzo trimestre del 2024

Il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ente regolatore del gioco d’azzardo in Portogallo, ha pubblicato i dati relativi al gioco online del terzo trimestre del 2024.

I dati ufficiali mostrano che il GGR del gioco online portoghese ha generato un record di 266,3 milioni di euro durante il terzo trimestre del 2024, con un aumento del 23,7% su base annua. Anche il governo ne ha tratto notevoli benefici, riscuotendo 82,6 milioni di euro in tasse speciali sul gioco, con un aumento del 27,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Durante il trimestre, il GGR dell’iGaming ha raggiunto i 175,1 milioni di euro pari al 65,7% delle entrate totali del gioco online. Ciò ha segnato un aumento del 31,2% su base annua, consolidando la posizione dell’iGaming come principale motore della crescita del settore. In confronto, le scommesse sportive hanno rappresentato 91,2 milioni di euro in GGR, pari al 34,3% del totale. Sebbene questo segmento abbia registrato un aumento dell’11,4% dei ricavi rispetto al terzo trimestre del 2023, la sua quota del mercato complessivo continua a diminuire.

Il terzo trimestre del 2024 ha rivelato una crescita complessiva sia nei ricavi che nel coinvolgimento dei giocatori, evidenziando il predominio del settore nell’industria del gioco d’azzardo del paese. Allo stesso tempo, il crescente predominio dell’iGaming evidenzia un trend in evoluzione. Anche se i ricavi delle scommesse sportive aumentano, il segmento sembra perdere terreno nel mercato generale del gioco online.

Analizzando i ricavi dell’iGaming, le slot hanno dominato il panorama, contribuendo all’80,4% delle scommesse totali nella categoria. Seguono i giochi da casinò tradizionali come la roulette (6,1%), il baccarat (5,5%) e il blackjack/21 (4,5%), mentre offerte di nicchia come i tornei di poker e le scommesse crash hanno continuato a contribuire in misura minore.

Per le scommesse sportive, il calcio ha sorprendentemente mantenuto il suo predominio, comandando il 72,7% di tutte le scommesse sportive. Il tennis è seguito con il 21,2%, mentre altri sport hanno rappresentato collettivamente il 6,1%.

Il rapporto del terzo trimestre del 2024 ha anche rivelato un forte aumento dell’attività dei giocatori. Il numero di giocatori registrati è cresciuto fino a 4,58 milioni, con un aumento del 16,9% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Inoltre, 269.800 nuovi giocatori si sono uniti alle piattaforme online, riflettendo un aumento del 31,5% anno su anno nelle nuove registrazioni. La fascia di età più ampia tra i nuovi giocatori era quella 18-24 anni, che rappresentava il 31% delle registrazioni. In particolare, il 42,3% dei giocatori attivi si è impegnato sia nell’iGaming che nelle scommesse sportive, mostrando un interesse misto per le due categorie.

Nonostante questi successi, sfide come la protezione dei giocatori e il gioco d’azzardo responsabile rimangono al centro dell’attenzione. Il numero di autoesclusioni, un indicatore chiave dei giocatori che cercano aiuto per potenziali problemi di gioco d’azzardo, è aumentato del 40,5% anno su anno, raggiungendo quota 276.200.

PressGiochi