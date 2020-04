Portogallo. Approvato disegno di legge per limitare il gioco d’azzardo online

In Portogallo, il gioco d’azzardo online sarà limitato o bandito completamente a seguito del blocco nazionale disposto per combattere la diffusione del Coronavirus. Il disegno di legge richiede un’azione immediata per frenare il gioco d’azzardo online, dove le entrate sono aumentate del 18% da quando il Portogallo ha dichiarato lo stato di emergenza il 18 marzo. Anche le entrate dei casinò online sono aumentate del 24% da quando è stata dichiarata l’emergenza nazionale. Il disegno di legge, n. 326, è stato presentato dai membri dell’ambientalista Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza (PAN), sebbene non definisca le specifiche per le restrizioni richieste. Tuttavia, il disegno di legge richiede “limitazioni parziali o totali sull’accesso alle piattaforme di gioco online” e ha aggiunto che i più vulnerabili nella società devono essere protetti. All’inizio di quest’anno è stato annunciato che l’ultimo trimestre del 2019 ha visto aumentare notevolmente le scommesse online in Portogallo.

PressGiochi