Portogallo: APAJO considera il gioco d’azzardo non autorizzato un grave rischio per la sicurezza degli utenti

L’Associazione portoghese per il gioco d’azzardo e le scommesse online, APAJO, ha avvertito che il paese sta fallendo nel contrastare il problema del gioco d’azzardo non autorizzato. Il sondaggio annuale

L’Associazione portoghese per il gioco d’azzardo e le scommesse online, APAJO, ha avvertito che il paese sta fallendo nel contrastare il problema del gioco d’azzardo non autorizzato. Il sondaggio annuale sui comportamenti di gioco d’azzardo online in Portogallo per il 2024 suggerisce che il 41% dei giocatori portoghesi utilizza piattaforme non autorizzate, cifra che sale al 52,1% per i giocatori di età compresa tra 18 e 34 anni.

APAJO, che di recente ha presentato denunce penali contro influencer dei social media per la promozione di siti non autorizzati, ha dichiarato che il principale motivo per cui gli utenti scelgono piattaforme non autorizzate è la promessa di bonus più elevati, quote più vantaggiose e una gamma più ampia di giochi. D’altra parte, tra coloro che preferiscono piattaforme autorizzate, il 61,3% cita la maggiore sicurezza e il 37,3% sottolinea un miglior supporto clienti.

Circa il 90% dei 1.000 intervistati ha dichiarato di sapere che è illegale per gli operatori offrire servizi di gioco d’azzardo senza una licenza in Portogallo. Tuttavia, APAJO ha riferito che quattro operatori non autorizzati si trovano tra i primi 15 operatori di gioco d’azzardo online più utilizzati nel paese.

Il presidente di APAJO, Ricardo Domingues, ha affermato che la situazione rappresenta un “pericolo imminente per la sicurezza degli utenti” e che gli operatori autorizzati devono collaborare con i legislatori e l’autorità nazionale del gioco per raggiungere un tasso di canalizzazione di almeno l’80%.

Ha detto: “Al momento, gli operatori illegali sono per lo più attività poco trasparenti che cercano di sfruttare la facilità con cui possono raggiungere il pubblico portoghese evitando le norme di protezione dei consumatori e le tasse. Questo tipo di organizzazione espone i giocatori a vari rischi, dai saldi ai dati personali e finanziari. Alcuni di questi operatori adottano persino comportamenti predatori nei confronti di pubblici vulnerabili.”

Ha aggiunto: “Non dobbiamo nemmeno dimenticare i ricavi fiscali che si perdono, che stimiamo superino i 100 milioni di euro. È fondamentale impedire a questi operatori di promuoversi attraverso i social network, influencer e articoli sponsorizzati nei media portoghesi e di offrire metodi di pagamento come Multibanco e MBWay.”

PressGiochi