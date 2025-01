Poncarale (BS) pronta a festeggiare il 27° anniversario e la fortuna della Lombardia

Correva l’anno 1998 e dopo soltanto un mese dalla nascita del SuperEnalotto un piccolo comune della provincia di Brescia, Poncarale, si aggiudicava il primo Jackpot della storia del gioco. Circa 13 miliardi di lire centrati con la combinazione 29 – 37 – 49 – 51 – 55 – 74 – J 86 in quello che oggi si chiama Bar Nuova Pergola sito in Via Fiume, 3.

Curioso poi scoprire che questa vincita si sia registrata proprio in uno dei giorni più sfortunati secondo gli scaramantici, il 17, e che segni anche un altro record: è la prima e unica vittoria in lire registrata in Lombardia dalla nascita del SuperEnalotto. Dopo questo trionfo i lombardi hanno infatti dovuto aspettare ben 4 anni prima di rivedere la Dea Bendata.

Dal 1997 a oggi il SuperEnalotto ha fatto altre tappe tra le province e le città lombarde contando ben 7 Jackpot distribuiti e la vincita più alta mai assegnata nella storia del gioco a una sola persona, oltre 209 milioni vinti a Lodi, il 13 agosto del 2019. Chissà che non tocchi proprio alla Lombardia un nuovo record, quello di essere la prima regione d’Italia a centrare il Jackpot nel 2025!

17 gennaio 1998, Poncarale (BS) – L. 12.904.800.000

13 agosto 2003, Veduggio Con Colzano (MB) – € 65.985.105,96

4 ottobre 2003, Cerro Maggiore (MI) – € 20.756.234,57

22 novembre 2003, Cesana Brianza (LC) – € 4.954.995,64

4 maggio 2005, Bacheca dei Sistemi – € 72.090.405,19

7 febbraio 2006, Rho fraz. Mazzo (MI) – € 36.626.006,65

13 agosto 2019, Lodi – € 209.160.441,54

