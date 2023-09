PokerStars VR diventa Vegas Infinite

Flutter è lieta di annunciare che PokerStars VR, un innovativo prodotto di realtà virtuale (VR) creato dal suo marchio PokerStars, è stato rinominato Vegas Infinite come parte di una revisione su vasta scala del videogioco da casinò social free-to-play.

Dopo quasi cinque anni all’avanguardia nella categoria PokerStars VR, Vegas Infinite rappresenta la prossima generazione nell’evoluzione del gioco come destinazione di intrattenimento virtuale.

Il lancio include un nuovissimo paesaggio urbano virtuale 3D su misura per i giocatori che potranno divertirsi mentre esplorano le suite personali dei giocatori di Vegas Infinite, i casinò di lusso e le esclusive fughe sui tetti. Vegas Infinite sarà presto disponibile anche su una nuova piattaforma, con i giocatori PC che potranno unirsi ad altri su Steam VR e Meta Quest VR, senza bisogno di visori.

Flutter è orgogliosa di promuovere l’innovazione dei prodotti nel suo portafoglio globale di marchi. Attraverso il suo distintivo Flutter Edge, marchi come PokerStars possono sviluppare costantemente la propria offerta incorporando competenze e approfondimenti da altre parti di Flutter. Da quando PokerStars VR è stato lanciato per la prima volta nel 2018, offrendo ai giocatori la possibilità di sedersi con gli amici a un tavolo da poker virtuale, chattare in tempo reale e interagire con l’ambiente circostante in una selezione di ambienti, il prodotto ha sperimentato uno sviluppo continuo, accelerato solo dai tempi di Flutter. Che ha acquisito il marchio nel 2021.

James O’Reilly, Direttore VR e Innovazione di PokerStars, ha dichiarato: “Mentre ci avviciniamo al nostro quinto anniversario, è incredibile pensare fino a che punto è arrivato il nostro gioco. Da un esperimento all’avanguardia nell’applicazione della realtà virtuale al tavolo da poker, siamo cresciuti fino a diventare una destinazione di intrattenimento vivente con una suite completa di giochi ed esperienze giocate in ambienti ultraterreni che ospitano un’avida comunità di giocatori. Oggi siamo molto più del poker e molto più della realtà virtuale. Vegas Infinite è il prossimo luogo in cui porteremo i nostri giocatori e c’è molto altro in serbo.”

PressGiochi