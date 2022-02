PNRR, giochi e politica fiscale: ecco gli obiettivi del MEF nel triennio 2022-2024

Tra gli obiettivi di politica economica per il prossimo triennio, riveste un ruolo rilevante il progetto di un’ampia riforma fiscale, da attuare sulla base di una legge di delega –

Tra gli obiettivi di politica economica per il prossimo triennio, riveste un ruolo rilevante il progetto di un’ampia riforma fiscale, da attuare sulla base di una legge di delega – recentemente approvata dal governo – finalizzata a semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale per i redditi da lavoro e preservando la progressività del sistema tributario.

Il Ministero dell’economia e delle finanze emana l’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024 prevedendo importanti interventi anche nel settore del gioco pubblico e attribuendo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la responsabilità di formulare proposte normative volte alla realizzazione di una riforma complessiva dei gioco pubblico.

Come si legge tra gli obiettivi del MEF – che PressGiochi può anticiparvi in anteprima -: “Con riguardo alle misure di contrasto delle frodi, si segnalano gli interventi contenuti nel decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 relative al settore dei carburanti e al settore dei giochi nonché l’inasprimento delle pene per i grandi evasori.

Per rafforzare l’attività di contrasto dell’evasione si punterà prioritariamente a migliorare la qualità dei controlli, attraverso un maggiore sfruttamento delle nuove tecnologie e di strumenti di data analysis sempre più avanzati volti a favorire l’acquisizione di informazioni rilevanti per effettuare controlli mirati nonché a potenziare i meccanismo di incentivazione alla compliance basate sulla dichiarazione precompilata Iva e sull’invio delle comunicazioni ai contribuenti, determinando un incremento dell’adempimento volontario e una riduzione del tax gap.

Rilevano in particolare le azioni finalizzate a presidiare le esigenze di legalità nelle operazioni doganali e nel settore dei giochi pubblici, comprese quelle dirette a contrastare fenomeni criminali connesse.

In particolare, tenuto conto e in attuazione delle misure adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, saranno perseguiti i seguenti obiettivi:

– proteggere i cittadini, imprese e territorio, controllando le merci in ingresso nell’Ue e contrastando fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla norma sanitaria vigente;

– elevare la qualità dell’offerta dei giochi pubblici e assicurare un ambiente di gioco sicuro combattendo il gioco illegale, proteggendo i soggetti vulnerabili e ponendo particolare riguardo alle attività sul divieto di gioco da parte dei minori.

Pagamenti elettronici e lotteria degli scontrini – Tra gli obiettivi che si pone l’Agenzia delle entrate, quello incrementare la digitalizzazione secondo quanto stabilito dal PNRR, e favorire la razionalizzazione dei processi fiscali, nell’ambito della più ampia strategia di promozione della tax compliance, tramite una mirata attività di promozione dei pagamenti elettronici. In particolare, gli obiettivi saranno perseguiti, tra le altre cose, anche attraverso la gestione – in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – della lotteria degli scontrini prevedendo all’acquisizione, al controllo e alla trasmi9ssione dei dati al Sistema di raccolta della lotteria e finalizzando dette attività alla corretta e completa certificazione dei coprrispettivi, soprattutto nei rapporti business to consumer, dove è più alta la probabilità di evasione di imposta.

L’Agenzia delle entrate avrà l’obiettivo di identificare, mutuando l’esperienza dei Paesi OCSE e dell’Unione Europea, nuovi fenomeni di evasione legati all’economia digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di Crypto-asset; individuare soluzioni che consentano all’Amministrazione finanziaria di conoscere i flussi dei dati delle transazioni poste in essere attraverso l’intermediazione delle piattaforme di exchange di criptovalute.

L’Agenzia mira a rafforzare e iniziative congiunte con la Guardia di finanza e don l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli per potenziare le attività di analisi finalizzate a contrastare l’evasione in modo mirato e agevolare il coordinamento delle attività anche a livello territoriale.

Un capitolo specifico è dedicato a quelli che saranno gli obiettivi dell’Agenzia dogane e Monopoli.

Per quanto riguarda l’attività di ADM sul settore dei giochi, l’Agenzia dovrà:

– promuovere attività di studio e analisi per la formulazione di proposte normative e contribuire alla realizzazione di una riforma complessiva dei gioco pubblico in modo da assicurare, a invarianza di gettito erariale, l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell‘erario. A tali fini, l’Agenzia fornirà al Ministero il supporto tecnico necessario per la regolamentazione dei settore dei giochi, anche attraverso la conoscenza delle abitudini di gioco della popolazione, nella prospettiva di efficientare e razionalizzare gli strumenti di contrasto al gioco patologico e aumentare il livello di sicurezza e le

possibilità di controllo della rete del gioco pubblico anche online;

– rafforzare l’attività di contrasto e repressione del gioco illegale, tramite il coinvolgimento del Comitato per la prevenzione e la repressione dei gioco illegale (Co.Pre.Gi.), anche attraverso l’utilizzo delle operazioni di gioco di cui all’articolo 29 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e lo sviluppo di banche dati qualitative in grado di fornire indici di rischio degli operatori e consolidando la collaborazione con le istituzioni competenti in materia di antiriciclaggio e flussi finanziari;

– rafforzare, anche in cooperazione con le Forze dell’ordine e con le altre Amministrazioni competenti, l’attività di controllo sul divieto di gioco ai minori con riferimento sia al controllo sugli ingressi negli esercizi sia sull’accesso al gioco da remoto.

