Pirots X di ELK Studios atterra su StarCasinò con un’avventura mozzafiato

StarCasinò continua a sorprendere i suoi utenti con novità entusiasmanti, e oggi è il turno di una delle uscite più attese: Pirots X, la nuova creazione di ELK Studios disponibile sulla piattaforma dal 24 ottobre 2024. Questo gioco trasporta i giocatori su un’isola dimenticata dove un gruppo di pappagalli, guidati da una misteriosa mappa del tesoro, promette di regalare emozioni e vincite spettacolari.

Pirots X, facente parte della popolare serie Pirots, si distingue per il suo sistema di pagamento a caduta ClusterPays. La slot, con una griglia dinamica da 5 a 7 rulli e righe, invita i gli appassionati a cercare gruppi di almeno 5 simboli identici per ottenere combinazioni vincenti. La funzione Auto Spin consente di personalizzare l’esperienza di gioco, lasciando il divertimento scorrere automaticamente per un numero prestabilito di round. L’universo dei Pirots ha già appassionato molti, dai dinosauri dell’era giurassica in Pirots 2 fino agli scenari epici del selvaggio West in Pirots 3, ma con Pirots X si esploreranno nuovi orizzonti, tra grafica mozzafiato e meccaniche di gioco innovative.

Questa slot però non è l’unica novità. StarCasinò ha recentemente accolto altri tre titoli di successo, ampliando ulteriormente il suo catalogo con giochi di grandi sviluppatori:

Big Bass Halloween 2 di Pragmatic Play (lanciata il 21 ottobre 2024) propone di vivere la storia del famoso pescatore ora posseduto in questa slot a tema Halloween. Con una griglia 5×3 e un bonus che offre fino a 20 giri gratuiti, gli utenti potranno cimentarsi in una pesca spettrale, con simboli scatter e le funzionalità casuali, che aggiungono tensione e adrenalina ad ogni giro.

Deadwood RIP di NoLimit City (22 ottobre 2024) è il titolo ideale per chi ama la tensione, con 384 modi per vincere, la possibilità di espandere le linee grazie agli xSplit Wilds, e un’alta volatilità. Tutto questo rende questa slot un’esperienza intensa e imprevedibile.

Big Cash Super Wheel di Stakelogic (23 ottobre 2024), con simboli che rappresentano denaro di vario valore, offre la possibilità di ottenere vincite fino a 2.000x la puntata. Grazie ai simboli speciali e ai giri gratuiti, ogni giocata potrebbe trasformarsi in una pioggia di colorati contanti.

Fabio Denegri, Head of Sport & Gaming Italia in Betsson Group, ha commentato: “Siamo entusiasti di ampliare ulteriormente la nostra offerta con l’arrivo di titoli innovativi come Pirots X di ELK Studios e altri giochi di sviluppatori top di gamma nel mondo dell’iGaming. Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire agli utenti il massimo del divertimento e dell’intrattenimento, garantendo al contempo un ambiente di gioco sicuro e responsabile.”

