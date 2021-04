Piemonte, per l’opposizione, dal distanziometro sui giochi nessun rischio occupazionale e di illegalità

Si tratta di una vera e propria sanatoria l’approvazione della legge Leone sul gioco d’azzardo.

E’ il tema su cui si è spostata oggi l’opposizione per bloccare unanimamente la discussione della pdl n. 99.

“Non è neanche giusto nei confronti di coloro che in questi 5 anni si sono delocalizzati – affermano – . Nessun rischio per l’occupazione, perché chi si sposta porta con sé inevitabilmente anche le proprie professionalità”.

Nessun problema dall’entrata in vigore delle distanze dai luoghi sensibili.

Si nega platealmente l’evidenza di quanto accaduto negli anni e di quanto realizzato anche in altre regioni da Governatori anche della stessa forza politica.

Nessun cenno al pericolo illegalità, nessun rischio per l’occupazione e nessuna conoscenza – sembra – del fatto, come dimostrano decine di perizie concluse in questi anni, che il distanziomentro esclude al gioco legale più del 99% del territorio utilizzabile per dislocare teoricamente le strutture.

Poco si è parlato in questi due giorni anche di giocatori patologici e di dati relativi ai prodigiosi effetti della legge che si vuol tutelare. I giocatori dovrebbero essere in realtà l’unico soggetto su cui discutere in maniera oggettiva.

La discussione – come criticano molti lavoratori – è portata avanti inesorabilmente da politici che poco conoscono quanto lavoro viene realizzato per fare raccolta di gioco legale.

Ma questi sono i paradossi della politica, alla quale è difficile però dover assistere e dover accettare.

PressGiochi