Piemonte. Cerutti (Lega): “Pd e compagni ci provano sempre, ma le due pdl sul gioco d’azzardo non sono state approvate”

“Pd e compagni ci provano sempre, ma anche questa volta non ci sono riusciti, la pdl 227 e 228 non sono state approvate. Giù le mani dalla Legge 19/2021, con

“Pd e compagni ci provano sempre, ma anche questa volta non ci sono riusciti, la pdl 227 e 228 non sono state approvate.

Giù le mani dalla Legge 19/2021, con la Lega al Governo della Regione Piemonte, i posti di Lavoro del comparto giochi sono salvi”.

Lo afferma Andrea Cerutti consigliere della Lega in regione Piemonte commentando la scelta di ieri della maggioranza di respingere le due pdl sul gioco: la numero 227 recante la “Proposta di legge di iniziativa popolare: ‘Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico’” e la n. 228 sulle “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” presentata dai Comuni di Grugliasco, Baveno, Cureggio, Mongrando, Nichelino, Torino.

PressGiochi