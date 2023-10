Piemonte. Bertola (misto): “Dipendenza da gioco d’azzardo pari alla dipendenza da droghe pesanti”

“La dipendenza dal gioco d’azzardo non è un vizio, è un problema serio, un demone che va affrontato.

La convinzione degli operatori del settore è che il caso scoppiato intorno al calcio scommesse faccia emergere una nuova consapevolezza nelle persone rispetto a questa drammatica patologia” – afferma Giorgio Bertola consigliere regionale del Piemonte.

“Quello che da anni sostengono associazioni ed enti che si occupano di gioco d’azzardo patologico, dimostrato e supportato da studi scientifici, è che si tratti di una dipendenza assimilabile a quella che si sviluppa facendo uso di droghe pesanti ed ora anche i media ne parlano in questi termini.

Per questo in aula mi sono battuto per difendere la nostra legge regionale e le leggi di iniziativa popolare e dei comuni a contrasto del gioco d’azzardo patologico, ma la maggioranza di centrodestra ha tirato dritto su tutto, nonostante le evidenze riportate dallo stesso ente regionale di ricerca, Ires Piemonte, in merito ai risultati positivi ottenuti in Piemonte grazie alla precedente legge: minori perdite nel gioco e meno persone vittime di dipendenza patologica.

Cirio non si è mai presentato in Consiglio e non ha mai detto una parola, lasciando compiere alla sua maggioranza, indisturbata, uno scempio”.

