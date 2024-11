Pescara: coordinamento fra ADM e GdF per il contrasto al gioco illegale

In linea con il protocollo d’intesa nazionale siglato nel 2023, si è svolta ieri presso l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo a Pescara una riunione di coordinamento. All’incontro hanno partecipato la

In linea con il protocollo d’intesa nazionale siglato nel 2023, si è svolta ieri presso l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo a Pescara una riunione di coordinamento. All’incontro hanno partecipato la Direttrice dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, Dr.ssa Stefania Provini, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, Colonnello t.SPEF Giuseppe Lopez. Durante la riunione sono state affrontate le strategie operative volte a valorizzare al massimo le sinergie istituzionali e a migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi nella provincia di Pescara.

L’incontro ha sottolineato l’importanza della cooperazione operativa, del consolidamento dei rapporti di collaborazione e del supporto reciproco tra le due Amministrazioni. Inoltre, è stata ribadita l’attenzione prioritaria al settore del gioco pubblico, considerato essenziale per prevenire e contrastare il gioco illegale e le infiltrazioni della criminalità, sia economica che organizzata. Questi obiettivi costituiscono il fulcro delle attività congiunte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

