Patti (ME): irregolarità nelle sale gioco e scommesse, sanzioni di 13.000 euro

Negli scorsi giorni, i Carabinieri della compagnia di Patti hanno aumentato i controlli sul territorio predisponendo servizi mirati per la prevenzione e al repressione di reati con una particolare attenzione su sale giochi.

Gli agenti hanno controllato sei sale giochi e scommesse emettendo sanzioni per oltre 13.000 euro. Una delle attività è stata inoltre sanzionata per aver permesso a persone sotto i 18 anni di prendere parte alle attività di gioco. Durante i controlli, infatti, sono stati trovati due minorenni in sala a giocare. Un’altra attività è stata ulteriormente sanzionata per non aver adempiuto al pagamento dell’imposta prevista sugli intrattenimenti.

PressGiochi