Passamonti (Sisal): “Decreto sul gioco online garantisce la stabilità della concessione e la qualità dell’offerta di gioco”

“Il lavoro che sta svolgendo oggi il Governo mette fine ad un periodo di rinvii di una riforma che si attende da oltre 11 anni. Serve un progetto per consolidare un mercato che negli anni è cresciuto e sviluppato in maniera importante e necessita di regole uniformi per evitare molti problemi che si sono verificati in passato. Sono ottimista sul fatto che il decreto delegato venga definitivamente approvato dopo il passaggio in Parlamento. Le quattro concessionarie che rappresentiamo oggi insieme a Fit vogliono esprime un impegno nell’intervenire sulla riforma del gioco e siamo convinti che il lavoro sull’online aprirà la porta al riordino del gioco fisico.

Non va sottovalutato un aspetto del decreto sul gioco a distanza recentemente approvato: la norma che contiene il riferimento alla stabilità finanziaria della concessione e conferma anche i motivi per i quali siamo qui oggi. Con quella norma viene garantita la stabilità del concessionario in cambio di investimenti importanti che garantiscono, dall’altro lato, la qualità dell’offerta e la trasparenza delle attività di gestione a favore dei consumatori e dell’azienda che deve rappresentare lo stato nell’offerta del prodotto di gioco”.

Lo ha dichiarato Massimo Passamonti del Gruppo Sisal partecipando alla presentazione del tavolo permanente di lavoro tra FIT e AGIC.

PressGiochi