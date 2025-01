Parlamento europeo. Griset (PfE): “Implementare l’uso dell’AI nello sviluppo dei videogiochi”

“Nel 2022, il fatturato dei videogiochi in Europa è stato di 24,5 miliardi di euro. Il settore conta 110.000 posti di lavoro, di cui circa 20.000 in Francia. Tuttavia, l’industria

In primo luogo – afferma l’europarlamentare Catherine Griset (PfE) in una interrogazione presentata al PE in questi giorni -, gli sviluppatori di videogiochi europei vengono acquisiti da aziende straniere. Ad esempio, Quantic Dream, un’azienda francese, è stata acquistata dalla società cinese NetEase. Un’altra azienda francese, Ubisoft, potrebbe essere acquisita dalla cinese Tencent.

In secondo luogo, l’Europa è rimasta indietro nello sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa, che potrebbe dare un grande impulso alla creazione di videogiochi a costi ridotti.

Nonostante queste sfide, gli aiuti dell’Unione Europea alla nostra industria dei videogiochi sono modesti (6 milioni di euro per i videogiochi attraverso il filone MEDIA del programma Europa Creativa nel 2022)”.

L’europarlamentare francese ha quindi chiesto al Parlamento europeo:

Qual è la percentuale di videogiochi acquistati sul mercato UE che sono europei? La Commissione renderà l’erogazione degli aiuti UE condizionata al mantenimento degli studi in Europa? La Commissione intende creare una banca dati europea per formare l’intelligenza artificiale generativa per i videogiochi?

