Palermo: rapina in un centro scommesse, i rapinatori in fuga con il bottino

Rapina in un centro scommesse di Palermo da parte di tre uomini armati di pistola che hanno rapinato la sala scommesse, minacciando i dipendenti e facendosi consegnare il denaro. La

Rapina in un centro scommesse di Palermo da parte di tre uomini armati di pistola che hanno rapinato la sala scommesse, minacciando i dipendenti e facendosi consegnare il denaro.

La cifra rubata non è ancora stata quantificata, ma si sa che le scommesse erano numerose, considerando le partite di Champions League. Sono state immediatamente acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia del centro scommesse che della zona circostante. La polizia ha potenziato i controlli nell’area per evitare nuovi episodi simili e rassicurare i residenti e i commercianti del quartiere, i quali hanno manifestato timori riguardo all’incremento della criminalità. Le indagini sono in corso.

PressGiochi