Palermo: nuova ordinanza per le sale Bingo, posticipata la chiusura di mezz’ora

È stato posticipato di mezz’ora l’orario di chiusura delle sale bingo. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Roberto Lagalla, che modifica il precedente provvedimento emanato il 29 maggio scorso, a seguito dell’approvazione del regolamento sulla movida. Secondo i nuovi orari, le sale bingo saranno aperte dalle 10:00 all’1:30 (anziché all’1:00) nei giorni feriali, e dalle 10:00 alle 2:30 (anziché alle 2:00) nei fine settimana.

La decisione è stata presa dopo una serie di incontri con le associazioni di categoria e i sindacati, con l’obiettivo di tutelare i posti di lavoro. A ciò si aggiunge l’accordo raggiunto con l’assessore alle Attività produttive durante una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Come riportato nell’ordinanza, essa intende raggiungere un “equilibrio tra le esigenze di tutela degli operatori economici del settore, che invocano i principi costituzionali di libertà d’iniziativa economica e libera concorrenza, e la tutela della salute pubblica in relazione al pericoloso fenomeno della ludopatia”.

PressGiochi