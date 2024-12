Paesi Bassi. KSA: nuova campagna di sensibilizzazione per contrastare gioco patologico

La Gaming Authority dei Paesi Bassi (KSA) ha annunciato il lancio di una nuova campagna di sensibilizzazione, “Riprenditi la tua vita, fai una pausa dal gioco d’azzardo”, volta ad aumentare la consapevolezza dei rischi del gioco d’azzardo e a promuovere l’uso del registro di autoesclusione Cruks.

La campagna si basa sul successo di un’iniziativa pilota del 2023. Una delle conclusioni chiave del pilota è stata che lo slogan “stop al gioco d’azzardo” ha avuto un forte impatto sul target di riferimento, perciò si è scelto di utilizzarlo anche nella campagna attuale.

Questo progetto si concentra sul coinvolgimento dei giovani adulti, una fascia demografica identificata come particolarmente vulnerabile alla perdita di controllo sulle proprie abitudini di gioco. Per raggiungere efficacemente questa fascia di pubblico, la campagna sfrutta principalmente le piattaforme dei social media come Google, YouTube, Meta e Snapchat, anziché affidarsi ai mass media tradizionali.

L’enfasi è posta sulla presentazione dei risultati positivi di una pausa dal gioco, con video online e annunci che evidenziano storie di vita reale di giovani che si riprendono in mano la propria vita.

Il registro di autoesclusione Cruks, centrale per la campagna, è uno strumento progettato per aiutare gli individui a gestire le proprie abitudini di gioco escludendosi volontariamente dalle attività di gioco.

PressGiochi