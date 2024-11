Paesi Bassi. KSA: la revisione triennale del KOA critica l’inadeguata protezione dei giocatori

La Netherlands Gambling Authority (KSA) ha pubblicato una revisione triennale del Remote Gambling Act (KOA), evidenziando le aree chiave che necessitano di miglioramenti dalla sua introduzione nell’ottobre 2021.

Il KOA è stato progettato per regolamentare il gioco d’azzardo online richiedendo agli operatori di ottenere licenze, stabilendo linee guida per promuovere il gioco d’azzardo responsabile e la protezione dei giocatori e frenando il gioco d’azzardo illegale. Tuttavia, i risultati della revisione rivelano che alcuni di questi obiettivi rimangono insoddisfatti.

La revisione del Remote Gambling Act del governo olandese ha concluso che le misure di gioco responsabile sono insufficienti. Ha affermato che le attuali normative non sono riuscite a creare un mercato sicuro e sostenibile e che i giocatori non sono stati sufficientemente protetti dai rischi. La revisione triennale è stata resa obbligatoria come parte del Remote Gambling Act, che ha aperto la strada al lancio del gioco d’azzardo online regolamentato nei Paesi Bassi nell’ottobre 2021.

La revisione rileva che sono state adottate diverse misure dal lancio del mercato, tra cui l’introduzione di un divieto di pubblicità di gioco d’azzardo non mirata dal 1° luglio 2023, ma ha affermato che queste misure sono state introdotte troppo tardi. Il rapporto afferma: “Deduciamo che la legge non ha ancora contribuito a un’offerta di gioco responsabile e verificabile nella misura in cui si può affermare che gli obiettivi politici della riforma sul gioco d’azzardo online saranno raggiunti nel breve o lungo termine. La riforma ha creato un ampio gruppo di nuovi giocatori, tra cui molti giovani adulti. Ci si può aspettare, soprattutto in questo gruppo, che si possano verificare danni a causa della riforma, non solo finanziari, ma potenzialmente anche gravi sofferenze personali”.

Le critiche, in particolare, includono la mancanza di utilizzo di rappresentanti per la prevenzione delle dipendenze, il modo in cui funzionano i limiti in sospeso e la decisione di affidare agli operatori la supervisione del proprio dovere di diligenza. Su questo argomento, il rapporto è particolarmente critico: “Mettere la cura dei giocatori d’azzardo online nelle mani di soggetti che offrono un prodotto che crea dipendenza e che devono competere tra loro per le quote di mercato -il che dà loro un incentivo finanziario a trattenere i giocatori il più a lungo possibile – è stato ingenuo”.

“Questi standard aperti hanno portato a grandi differenze tra i fornitori. In un sistema di licenze con più titolari, i fornitori devono competere per la quota di mercato. Ciò crea un incentivo finanziario a non implementare rigorosamente il dovere di diligenza: i titolari di licenza con interventi rigorosi potrebbero perdere giocatori a favore dei concorrenti”.

La revisione ha trovato alcuni aspetti positivi, elogiando la creazione di un Addiction Prevention Fund (VPF) e il sistema nazionale di autoesclusione dal gioco d’azzardo Cruks. Ma anche questi sono stati considerati semplicemente “parzialmente sufficienti”. E mentre le misure antiriciclaggio degli operatori sono state ritenute solide, sono state sollevate preoccupazioni sulla mancanza di condivisione delle informazioni per prevenire le partite truccate.

Nel frattempo, le misure di protezione dei dati sono state ritenute sufficienti, ma il rapporto solleva preoccupazioni sulla pubblicità del gioco d’azzardo nonostante il divieto di vasta portata. Ha anche affermato che l’applicazione delle misure di controllo del gioco d’azzardo nazionale KSA contro il mercato illegale “non stava ancora procedendo come desiderato” perché “gli strumenti di applicazione che la KSA ha a sua disposizione non corrispondono sufficientemente alle caratteristiche e all’approccio dei fornitori illegali”.

Il rapporto suggerisce che “una migliore applicazione delle misure contro il mercato illegale, rendendolo meno facile da trovare e meno attraente, può creare spazio per regolamentare anche l’offerta autorizzata in modo più rigoroso senza una diminuzione dell’attrattiva che porta alla de-canalizzazione”.

