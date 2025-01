Paesi Bassi: KSA emette una multa di 1,05 milioni di euro a operatore della Costa Rica

L’Autorità per il Gioco dei Paesi Bassi (KSA – Kansspelautoriteit) ha recentemente annunciato una multa di 1,05 milioni di euro (circa 1,09 milioni di dollari) a Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada, un operatore di gioco con sede in Costa Rica, per aver offerto servizi di gioco online non autorizzati a giocatori olandesi.

La multa è stata emessa dopo un’inchiesta approfondita che ha rivelato che l’operatore ha violato le leggi olandesi sul gioco offrendo i suoi prodotti tramite il sito web time2spin.com, accessibile ai giocatori nei Paesi Bassi che potevano creare account, depositare fondi e giocare ai giochi sulla piattaforma senza restrizioni. Non erano presenti misure per bloccare l’accesso degli utenti olandesi, e il sito mancava di un adeguato sistema di verifica dell’età.

Un controllo successivo da parte della KSA ha rilevato che il sito era stato bloccato tramite IP per i giocatori olandesi, ma l’operatore è comunque rimasto attivo nel paese.

Per eludere le restrizioni dopo una precedente indagine regolatoria, Alimaniere aveva creato un nuovo sito web, timetospin1.com, consentendo ai giocatori olandesi di continuare a scommettere utilizzando i propri account preesistenti. Questo tentativo deliberato di eludere la sorveglianza ha portato a una multa significativamente più alta rispetto alla norma di 600.000 euro (624.000 dollari) per reati simili.

Oltre al tentativo di eludere la legge, le violazioni hanno incluso il fallimento nel verificare l’età degli utenti e la possibilità che minorenni potessero accedere alla piattaforma per giocare d’azzardo. I siti web di Alimaniere imponevano anche delle penalità per inattività, multando i giocatori che non utilizzavano i propri account, e mancavano di adeguate misure di protezione contro il gioco problematico. Tali violazioni sono incompatibili con le normative olandesi sul gioco d’azzardo, giustificando così l’azione della KSA.

La multa contro Alimaniere è l’ennesima dimostrazione degli sforzi dei Paesi Bassi per contrastare gli operatori di gioco non autorizzati e proteggere il mercato regolamentato. Negli ultimi mesi, la KSA ha intensificato la sua attività di sorveglianza, come dimostrato dalla multa di 600.000 euro comminata a Blue High House BV lo scorso novembre per aver targetizzato i giocatori olandesi tramite la sua piattaforma non regolamentata betonline.ag.

Le rigorose condizioni di licenza della KSA garantiscono equità, protezione del consumatore e gioco responsabile. Colpendo gli enti non regolamentati, l’Autorità difende anche l’integrità del mercato del gioco regolamentato nei Paesi Bassi. Il presidente della KSA, Michel Groothuizen, ha commentato questa violazione, sottolineando che i fornitori illegali rappresentano un pericolo significativo per il benessere pubblico, necessitando di un intervento tempestivo in caso di necessità.

