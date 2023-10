Paddy Power chiude 21 sale giochi in Irlanda

Flutter Entertainment UK&I sta riducendo la presenza del suo marchio Paddy Power nelle principali strade irlandesi, chiudendo 21 negozi di scommesse.

Paddy Power, secondo le parole del Chief Commercial Officer David Newton, ha identificato una serie di “negozi in difficoltà” che verranno chiuse prossimamente allo scadere delle licenze, anche se la presenza del marchio in Irlanda resterà con 230 negozi di gioco. “Come per tutte le aziende del settore della vendita al dettaglio, esaminiamo regolarmente il nostro patrimonio per garantire che stiamo operando in modo efficiente e soddisfacendo le esigenze in evoluzione dei nostri clienti.

Anche se la maggior parte dei nostri negozi continua a funzionare bene e sta aumentando la quota di mercato, abbiamo deciso di chiudere una serie di negozi con prestazioni inferiori”.

Per quanto riguarda l’occupazione, Paddy Power spiega che saranno interessati 78 dipendenti delle 21 sedi, e che sta lavorando per garantire che la maggior parte dei commessi venga trasferita in negozi diversi, concentrandosi su quelli più vicini alla loro posizione attuale. Tuttavia, l’azienda ha riconosciuto che le chiusure “porteranno a un piccolo numero di perdite di posti di lavoro”.

In totale, i 21 negozi che chiuderanno i battenti includono otto quartieri di Dublino: Terenure, Greenhills, Stoneybatter, Goatstown, Dalkey, Old Bawn, Parkgate Street e Blackrock.

Le restanti 13 sedi sono a Dominick Street, Galway; Michael Street, Waterford; Westgate Road, Clonmel; Dillon’s Cross, Cork; Skibbereen, Cloghran, Kilkenny, Rathdrum, Templemore, Kells, New Ross, Athy ed Ennis.

Flutter ha affermato che, nonostante le continue sfide per il settore delle scommesse al dettaglio, rimane impegnata a investire nella sua presenza nelle strade principali, la maggior parte della quale è legata al patrimonio di Paddy Power.

Il resto delle partecipazioni del gruppo sono distribuite su verticali online, come le scommesse sportive online Sky Bet e FanDuel – concentrandosi rispettivamente nel Regno Unito e negli Stati Uniti – Betfair Exchange e il marchio igaming PokerStars.

Secondo la dichiarazione sugli utili del secondo trimestre di Flutter, il commercio al dettaglio nel Regno Unito e in Irlanda ha registrato uno slancio continuo, con i ricavi provenienti da questi mercati in crescita del 13% su base annua fino a 1,2 miliardi di sterline.

La chiusura dei 21 punti vendita Paddy Power arriva anche in un momento di cambiamento per le scommesse irlandesi in generale.

Il disegno di legge sulla regolamentazione del gioco d’azzardo del paese è attualmente all’esame della camera bassa della legislatura di Oireachtas.

PressGiochi