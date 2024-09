Osservatorio partite Iva: nel primo semestre aperte 328 nuove attività nel settore giochi

Nel secondo trimestre del 2024 sono state aperte 121.542 nuove partite Iva con un incremento del 2,5% rispetto al corrispondente periodo del 2023. Rispetto al secondo trimestre del 2023, si riscontra un aumento di avviamenti per le società di capitali (+12,4%), le società di persone (+11,9%) e i non residenti e le altre forme giuridiche (+3,9%), mentre le persone fisiche fanno registrare complessivamente una lieve flessione (-1,1%). Riguardo alla ripartizione territoriale, il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente evidenzia che gli incrementi maggiori si sono registrati nel Lazio (+11,6%), in Friuli Venezia-Giulia (+6,5%) e in Campania (+6,1%); tra i territori in flessione emerge la Valle d’Aosta (-11,3%), seguita dalle Marche (-8,9%) e dal Molise (-8,3%). In base alla classificazione per settore produttivo, il settore del commercio registra il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 18,6% del totale, seguito dal settore delle attività professionali (17,1%) e dalle costruzioni (10,3%). Tra i primi cinque settori, che fanno registrare nel complesso il 60% dei nuovi avviamenti nel trimestre, le variazioni più significative rispetto al secondo trimestre del 2023 riguardano il settore delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+2%), il settore dell’agricoltura (+1,9%), e il settore del commercio (+1,2%). Nel periodo in esame 56.020 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari al 46,1% del totale delle nuove aperture, con un decremento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda il settore delle lotterie, scommesse e case da gioco che hanno preso il via in Italia nel secondo trimestre del 2024 possiamo vedere che sono state 172.

In totale le Partite Iva aperte da inizio anno ammonta a 328.

A aprile sono state aperte 45 attività, il 4,26% in meno rispetto ad aprile 2023; a maggio sono state 66 (+13%) e a giugno 61, +27% in più in questo caso rispetto ai corrispondenti mesi del 2023.

PressGiochi