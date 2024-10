Osservatorio: dove si gioca di più e tra chi sono più diffuse le slot online in Italia?

Le slot machine in Italia? Vanno forte al Sud, non conoscono la crisi di mezza età e attraggono soprattutto gli uomini. A scattare questa fotografia è l’Osservatorio di Lottomatica, che

Le slot machine in Italia? Vanno forte al Sud, non conoscono la crisi di mezza età e attraggono soprattutto gli uomini. A scattare questa fotografia è l’Osservatorio di Lottomatica, che ha analizzato la suddivisione geografica e anagrafica delle giocate online degli italiani, mostrando anche le slot online più giocate.

Con il 40,3% delle giocate complessive, è il Sud Italia la porzione di Stivale dove ci si confronta maggiormente con rulli e spin. Dati simili per Nord Ovest (23,7%) e Centro (23,8%), mentre il Nord Est è l’area più tiepida, numeri alla mano, con appena il 12,2% delle giocate totali.

Dove si gioca di più alle slot online e tra chi sono più diffuse? Giocano più gli uomini o le donne?

Analizzando le giocate online su Lottomatica, emerge che la fascia d’età maggiormente ingaggiata è quella tra i 46 e i 60 anni: da qui arriva la percentuale maggiore di partite complessive, il 41,3%. Il tutto senza grandi variazioni territoriali, nel senso che la fascia 46-60 svetta in tutte le aree Nielsen, rispettando l’ordine di grandezza geografica: nello specifico, 15,1% al Sud; 11,1% al Centro; 10,3 al Nord Ovest; 4,8% al Nord Est.

Segue la fascia 36-45 anni (26,1%), anche in questo caso rispettando la classifica geografica, mentre si nota come le slot machine perdano appeal al ringiovanirsi dell’età del giocatore: 14,4% nella fascia 27-35 anni, appena il 4,3% in quella 18-26. Insomma, le slot non sono un “Paese” per giovani. Ma neppure per vecchi, a ben vedere: dagli over 60 arriva, infatti, solo il 13,9% delle giocate totali.

L’indagine dell’Osservatorio propone, inoltre, un focus sulla suddivisione delle giocate alle slot machine per genere. Su questo fronte, si conferma, come per altre indagini, una prevalenza maschile a livello di pubblico giocante: 71,7% contro 28,3%. La forbice maggiore si registra ancora una volta al Sud, dove la platea giocante maschile sfiora il 30% a fronte del 10,7% di giocate in rosa.

Ecco quali sono le slot pi ù giocate: la Top 10

Dall’ultimo Osservatorio Lottomatica si ricava una panoramica sulle slot machine più giocate sul sito dell’operatore italiano del mercato del gioco autorizzato, che oggi annovera oltre 2.500 proposte nel suo catalogo digitale. Queste sono le dieci delle slot più giocate.

Oltre il 6% del totale delle giocate slot è, dunque, appannaggio di Shining Crown, mentre, considerando solo la top 10, il gioco online di Amusnet, caratterizzato da un tema fruttato, arriva al 30% del totale delle giocate. Tra i vari spunti offerti dall’indagine, si nota come, a livello di slot, si manifesti la predilezione degli utenti per proposte esotiche e che consentono un viaggio nel tempo. In questo senso, l’antico Egitto continua a esercitare un certo fascino: sul podio salgono, infatti, due proposte fortemente ispirate al mondo egizio come Treasures of the Pyramids (2,6%) e Book of Ra Deluxe (2,5%).

