Oriani: “Mappare il comportamento di gioco per aumentare la consapevolezza dell’importanza del mercato legale”

“Il settore del gioco è un settore di grande interesse soprattutto perché i nostri studi precedenti hanno messo in luce che il gioco è un comportamento sociale normale, per questo va analizzato perché sul gioco ci sono importanti dinamiche che influiscono sulle decisioni degli attori istituzionali che lo regolano”.

Lo ha dichiarato il prof. Raffaele Oriani, Dean della Luiss Business School in occasione della presentazione del secondo Rapporto di ricerca sul settore del gioco in Italia, nato dalla collaborazione tra Luiss Business School e Ipsos, nell’ambito dell’Osservatorio sui mercati regolati della scuola, e realizzato con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

“L’illegalità è associata ad una mancanza di gettito ma va considerato che l’illegalità facilita le connessioni della criminalità e mette a rischio il giocatore. Per questo il settore ha tutto l’interesse a garantire la legalità dell’offerta. Il fenomeno legale è ben mappato grazie ai dati di ADM, mentre il canale illegale è ben più difficile da controllare e quantizzare.

Altro tema ha a che fare con il consumatore giocatore, avendo in Italia 30 milioni di giocatori possiamo parlare a pieno titolo dei consumatori e il loro comportamento è nella gran parte dei casi quello di approcciarsi al gioco con una volontà di svago. Tuttavia c’è la necessità di prevenire comportamenti non responsabili, per capire e mappare quei comportamenti di gioco non responsabili”.

