Online, a ottobre 44,6 milioni di italiani in rete

La Total Digital Audience del mese di ottobre è rappresentata da 44,6 milioni di persone che hanno navigato dai dispositivi rilevati (Mobile – Smartphone e/o Tablet – e Computer), pari al 76,3% della popolazione dai 2 anni in su. La fruizione di internet da Mobile ha riguardato il 94,7% della popolazione tra i 18 e i 74 anni, online per 71 ore complessive nel mese. Sono stati 37,3 milioni gli individui dai 2 anni in su che hanno navigato almeno una volta nel giorno medio, online per 2 ore e 51 minuti per persona.

Nel giorno medio di ottobre risultano online il 64,3% degli uomini (18,3 milioni) e il 63,3% delle donne (18,9 milioni), con un livello di penetrazione molto elevato – almeno l’85% – in tutte le fasce d’età tra i 18 e i 64 anni.

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti, si osserva che nel giorno medio di questo mese di rilevazione erano online il 68,6% della popolazione del Nord Ovest (10,7 milioni), il 65,3% del Nord Est (7,5 milioni), il 62% del Centro (7,2 milioni) e il 60,2% del Sud e Isole (11,8 milioni).

Rispetto al mese precedente, il tempo dedicato all’online è rimasto complessivamente costante, registrando un incremento del 6,4% per i 55-64enni che, nel giorno medio hanno navigato per 2 ore e 46 minuti, sebbene per minor tempo rispetto ai 35-44enni (3 ore e 8 minuti), ai 25-34enni e ai 45-54enni (3 ore e 4 minuti per questi due segmenti della popolazione) e a poco meno rispetto ai 18-24enni (2 ore e 49 minuti).

Per quanto riguarda le preferenze degli utenti online, nel mese di ottobre le categorie di siti e app mobile hanno mantenuto un pubblico costante rispetto al mese di settembre, con un incremento, tra le 20 più gettonate, registrato per l’aggregazione “Food & Cooking ” (+6% gli utenti che hanno navigato tra le entità di questa categoria e +15,3% del tempo).

A fronte di un’audience mensile stabile, si registrano incrementi nel tempo di almeno il 10% per alcune tra le principali categorie. È il caso degli strumenti e servizi online (Internet Tools/Web Services, con 13,5% del tempo), dell’ecommerce (Mass Merchandiser, con +15,4% del tempo), dell’offerta dei software online (+16,5%), dell’abbigliamento e dello stile (+17,9%) e, per quelli dedicati alla salute e alla nutrizione (Health, Fitness & Nutrition, +13,7% del tempo), ai servizi bancari e di credito (Full Service Banks & Credit Unions, +14,7%), dei broadcaster online (+19,3%) e agli strumenti finanziari (Financial Tools, +18,9%).

PressGiochi