Online, a novembre 44,7 milioni di italiani in rete

La total digital audience a novembre ha raggiunto 44,7 milioni di individui dai 2 anni in su, online complessivamente per 70 ore e 50 minuti per persona. Il 94,7% dei

La total digital audience a novembre ha raggiunto 44,7 milioni di individui dai 2 anni in su, online complessivamente per 70 ore e 50 minuti per persona.

Il 94,7% dei 18-74enni (40,4 milioni) ha navigato da Mobile, dedicando 68 ore e 19 minuti alla fruizione di contenuti e servizi online e generando l’87,2% del tempo complessivo online.

Rispetto ad ottobre, si registrano dati in flessione per le audience di siti e app mobile di viaggi e meteo, delle istituzioni governative e dedicati allo sport, mentre abbiamo dedicato più tempo alla navigazione delle categorie dedicate ad abbigliamento e stile (+15,1%), a cibo e cucina (+6,3%), salute, nutrizione e benessere (+3,9%), all’offerta dei broadcaster online (+4,5%), a “Home & Garden” (+6,2%) e alle informazioni e news finanziarie (+7,0%).

Nel mese di novembre 2024 hanno navigato 44,7 milioni di individui dai 2 anni in su da Computer e/o Mobile (Smartphone e/o Tablet), online complessivamente per 70 ore e 50 minuti per persona.

Il 94,7% degli individui tra i 18 e i 74 anni (40,4 milioni) ha navigato da Mobile, dedicando 68 ore e 19 minuti alla fruizione di contenuti e servizi online.

La total digital audience nel giorno medio ha raggiunto 37,3 milioni di persone che hanno navigato almeno una volta dai dispositivi rilevati, per 2 ore e 50 minuti in media.

Hanno navigato nel giorno medio il 64,3% degli uomini (18,3 milioni) e il 63,5% delle donne (19 milioni) dai 2 anni in su e, più in dettaglio osservando i dati per fascia d’età, l’88,2% di età compresa tra i 18 e i 24 anni, l’86,1% tra i 25 e i 34 anni , l’87,6% tra i 35 e i 44 anni, l’86,4% tra i 45 e i 54 anni, l’85,4% tra i 55 e i 64 anni e il 42% dai 65 anni in su. I dati sulla distribuzione sul territorio nazionale degli accessi all’online dai dispositivi rilevati (Mobile e Computer) mantengono ancora un trend costante nel tempo..

Inoltre, l’87,2% del tempo complessivo trascorso online a novembre è stato generato dalla fruizione da Mobile da parte dei 18-74enni, che si traduce in 2 ore e 37 minuti di tempo speso nel giorno medio e 68 ore e 19 minuti nel mese.

Restano confermati i livelli di coinvolgimento tra le differenti fasce d’età. Infatti, da un lato le donne continuano a dedicare più tempo degli uomini alla fruizione di internet da mobile (25 minuti in più e il 91% del loro tempo complessivo online è generato da mobile) e, per quanto riguarda le fasce d’età, si osserva una distribuzione del tempo allineata ai mesi precedenti, con un intervallo maggiore (2 ore e 50 minuti) dedicato al mobile internet da parte dei 25-34enni e un intervallo tra le 2 ore e 30 e le 2 ore e 39 per le altre fasce d’età “maggiorenni”.

Rispetto al mese di ottobre, a novembre si registrano dati in flessione per le audience di siti e app mobile correlati alle informazioni e servizi di viaggi (categoria Maps/Travel info, -1,2%) e metereologici (categoria Weather, -7,6%), alle istituzioni governative (categoria Government, -2,3%) e allo sport (categoria Sports, -1,7%).

Gli indicatori delle altre principali categorie di siti e app mobile presentano un andamento piuttosto stabile, con alcune variazioni positive nel caso della categoria Apparel/Beauty (+4,3% di utenti e +15,1% del tempo rispetto ad ottobre) – dedicata all’abbigliamento e allo stile – e per il tempo speso nella fruizione di entità delle categorie “Food & Cooking” (+6,3% del tempo), “Health, Fitness & Nutrition” (+3,9%), “Broadcast Media” (+4,5%), “Home & Garden” (+6,2%) e “Financial News & Information” (+7,0%) .

PressGiochi