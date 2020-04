Online: a febbraio l’83% della popolazione naviga sulla rete con lo smartphone

Nel giorno medio sono stati 34,9 milioni gli utenti online dai device rilevati. Più in dettaglio, erano online 10,8 milioni di utenti di 2+ anni tramite Computer, 4,8 milioni da Tablet (il 10,6% dei 18-74enni) e/o 30,4 milioni da Smartphone (il 67,6% dei 18-74enni).

La navigazione online è effettuata principalmente da Smartphone, con il 67,6% della popolazione maggiorenne (34,2 milioni) online tramite questi device e una maggiore penetrazione tra le fasce d’età intermedie di 25-54 anni che, di riflesso, ritroviamo tra le più coinvolte in generale sui device rilevati. Per quanto riguarda la fruizione di internet da Smartphone, nel giorno medio di questo mese- riporta Audiweb – di rilevazione troviamo il 66,4% degli uomini maggiorenni (15 milioni) e il 68,9% delle donne maggiorenni (15,3 milioni) e, più in dettaglio, il 68% dei 18-24enni (quasi 3 milioni), il 76,5% dei 25-34enni (5 milioni), il 75,5% dei 35-44enni (6.5 milioni), il 74,4% dei 45-54enni (7,3 milioni), il 65,5% dei 55-64enni (5,5 milioni) e il 42,7% degli over 64 anni (3 milioni).

Erano online nel giorno medio il 61,6% della popolazione del Nord Ovest (9,8 milioni), il 56,8%del Nord Est (6,1 milioni), il 59,1% dell’area Centro (6,8 milioni) e il 56,9% dell’area Sud e Isole (12,2 milioni).

