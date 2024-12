Olimpia Milano-Virtus Bologna, ecco il big match della Serie A. I pronostici di Netwin

Le scarpette rosse provano a portare l’ottima forma vista in Eurolega anche in campionato, sfidando le V nere: i felsinei sono sotto pressione, dopo i tre ko consecutivi

La 10a giornata della Serie A di basket rappresenta il primo momento dirimente per la Virtus Segafredo Bologna, che continua a collezionare sconfitte e prove sottotono in Eurolega, ed è reduce dal ko contro Brescia (98-97), che ha consentito proprio ai lombardi e a Trapani di agganciarla al secondo posto. Di fronte ci sarà quell’Olimpia Milano che recentemente ha sempre sconfitto le V nere nella lotta al titolo, e vuole proseguire sull’ottima forma vista in Eurolega. Un autentico big match dalle mille connotazioni.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

L’Olimpia Milano sta vivendo un grandissimo momento in Eurolega, con quattro successi consecutivi e un totale di sei vittorie nelle ultime sette gare: EA7 nella top-10 della competizione (7-6) e in zona play-in, ma è quinta in Serie A (6-3) dopo il ko contro la Bertram Derthona.

Di fronte ci sarà una Virtus in subbuglio, che ha subito un clamoroso ko contro l’Alba Berlino: le V nere hanno sprecato i possessi decisivi sia nei regolamentari che nell’extra-time e hanno perso 90-88, scivolando in ultima posizione (2-11). Seconda piazza, invece, in Serie A (7-2) nonostante il ko contro Brescia.

IL PUNTO SULL’EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

Mirotic è finalmente entrato in palla anche in Serie A e l’Olimpia Milano, nonostante il ko di settimana scorsa contro la Bertram Derthona (98-94), sorride per quello che è un assoluto momento positivo. Le scarpette rosse, con un Mannion nelle vesti del trascinatore (20 punti contro la Stella Rossa), stanno decollando in Eurolega: quattro vittorie di fila, sei nelle ultime sette e l’aggancio alla zona play-in con uno score di 7-6. Più altalenante il rendimento in Serie A, con sei vittorie e tre ko, ma Messina può ritenersi soddisfatto: solitamente la sua squadra carburava da febbraio in poi, ora sembra già in palla.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA

Il ko contro Brescia (98-97) ha toccato dei nervi scoperti in casa-Virtus, visto che Bologna è stata agganciata proprio dalla Germani e da Trapani al secondo posto della Serie A di basket: 7-2 lo score di questo terzetto, che insegue la capolista Trento (9-0). Luca Banchi è finito sotto pressione insieme alla sua squadra, che è sprofondata in casa (tra i fischi) contro l’Alba Berlino: Clyburn ha firmato la rimonta che è valsa i supplementari, ma ha anche sbagliato il possesso della vittoria sia nel quarto periodo che nell’extra-time. Una situazione sconcertante che, sommata al 90-88 e all’ultimo posto in Eurolega (2-11), ha portato alle dimissioni di Luca Banchi. Da capire se la società le accetterà o meno, dopo la conferma estiva.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

L’anno scorso la Virtus perse gli scontri diretti in casa dell’Olimpia Milano, che ha vinto il campionato e si è già portata avanti facendo suo lo scontro diretto in Eurolega nella stagione 2024/25. La situazione complicata dell’ambiente virtussino spinge i tipster di Netwin a puntare sull’1 quotato a 1.45: vincerà l’Olimpia.

PressGiochi