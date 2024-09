Olanda. Il Ministro Struycken al centro delle polemiche per il divieto alla pubblicità dei giochi online

Il dibattito sulla proposta di divieto degli annunci di gioco online continua nei Paesi Bassi, con il Ministro della Protezione Legale Teun Struycken al centro delle polemiche. Durante una sessione del Parlamento, Struycken ha risposto a domande relative a uno studio della De Groene Amsterdammer, che suggeriva che molti annunci di gioco siano indirizzati ai giovani adulti.

Il report di luglio aveva previsto che Struycken avrebbe dovuto affrontare domande sul tema, e così è stato nella riunione della scorsa settimana. Il deputato Michiel van Nispen ha chiesto chiarimenti riguardo a una presunta percentuale del 60% di annunci di gioco destinati ai giovani, come indicato nello studio.

Struycken ha respinto questa affermazione, spiegando che solo il 19,2% degli annunci analizzati era realmente indirizzato ai giovani adulti, smentendo così il dato del 60%. Ha inoltre garantito che la protezione dei giovani e dei gruppi vulnerabili rimane una priorità del suo mandato.

Van Nispen aveva precedentemente proposto un divieto totale per la pubblicità di gioco online, ma la mozione non aveva ricevuto il supporto necessario dal predecessore di Struycken, Franc Weerwind. Struycken ha promesso una risposta dettagliata sulla proposta in futuro.

Infine, il Ministro è stato interrogato sul legame tra il gioco d’azzardo, la povertà e il suicidio. Ha ammesso che non è chiaro quanto l’addiction al gioco contribuisca all’aumento della povertà, ma ha confermato che un’indagine approfondita sui comportamenti problematici di gioco sarà completata entro la metà del 2025.

PressGiochi