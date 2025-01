Octavian Gaming rivela le prime novità online 2025

Octavian Gaming svela il piano di lancio di nuovi giochi online per la prima parte del 2025, un ambizioso calendario di uscite che promette esperienze di gioco innovative e coinvolgenti. Quattro i nuovi titoli rilasciati tra febbraio e aprile, frutto di una accurata ricerca volta ad offrire un mix unico di creatività, meccaniche avanzate e ambientazioni curate nei minimi dettagli.

I nuovi titoli in arrivo:

12 FEBBRAIO: TYCOON TOWN

Tycoon Town è una slot online che si distingue per la sua atmosfera coinvolgente, ricca di adrenalina e colpi di scena. La trama segue le vicende di un ricco tycoon, un ladro astuto che cerca di sottrargli le sue fortune, e i poliziotti pronti a catturarlo! Grazie al simbolo del rapinatore è possibile raccogliere tutti i moltiplicatori presenti sui rulli per vincite straordinarie. Il gioco include inoltre il bonus Asta, attivabile tramite il simbolo del martello sul terzo rullo, che garantisce moltiplicatori fino a 10 volte la giocata. Con un RTP del 95%, volatilità medio-bassa e un potenziale di vincita fino a 5000x, Tycoon Town offre un gameplay dinamico, reso ancora più interessante dalle funzioni Free Spins, Re-Spins e l’opzione Buy-Bonus.

12 MARZO: CANDY HOLIDAYS

Candy Holidays affascina con la sua grafica vivace, una irresistibile protagonista e un’esplosione di dolci e caramelle che fanno venire l’acquolina in bocca. La meccanica del gioco permette fino a 4096 modi di vincere, assicurando emozioni continue. I giocatori possono scegliere tra due funzionalità bonus: Gold Spin e Free Spin, pensati per dare versatilità e strategie di gioco uniche. Grazie a funzionalità come il Coin Collector e il Bonus Choice, lo slot incanta con un gameplay dinamico e possibilità di vincite fino a 5000x la puntata. Con un RTP del 95% e una volatilità medio-alta, Candy Holidays combina intrattenimento, personalizzazione e potenziale di vincita in un’unica esperienza di gioco.

02 APRILE: BISTRO BONANZA

Ambientato nel cuore di un tipico bistrò italiano, Bistro Bonanza è il palcoscenico di un simpatico chef e dei suoi deliziosi piatti, dove i giocatori si immergono in un viaggio gastronomico unico e coinvolgente. Il gioco utilizza una meccanica scatter pay, che consente vincite con almeno 8 simboli uguali in qualsiasi posizione sui rulli. La presenza di 4 simboli bonus attiva 15 Free Spin, aumentando le chance di vincita e rendendo il gameplay ancora più accattivante. Completano Bistro Bonanza un RTP del 94%, volatilità media e funzionalità come extra bet e buy-bonus, un mix perfetto di divertimento e suspance.

23 APRILE: ROAD TO FORTUNE

Una moderna rivisitazione delle classiche slot a tema frutta! Simboli come stelle e diamanti portano il gameplay a un livello superiore grazie a meccaniche innovative e divertenti. Il simbolo stella attiva funzionalità come wild, cascade e moltiplicatori quando appare sui rulli 1, 3 o 5. Se compare contemporaneamente su tutti e tre i rulli, le funzionalità si combinano, incrementando le potenziali vincite. Dotato di un RTP del 95%, volatilità media e funzionalità come free spins, wilds, e avalanche, Road to Fortune promette un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati.

Questo piano di rilascio di nuovi titoli conferma l’impegno di Octavian nel proporre costantemente nuovi contenuti che incontrano le esigenze di un settore in continua evoluzione. Con un approccio centrato sull’innovazione tecnologica e sulla qualità delle esperienze di gioco l’azienda ribadisce la sua posizione di leader nel panorama del gaming, offrendo prodotti capaci di soddisfare gli operatori e i giocatori più esigenti.

