Octavian Gaming presenta Gigaset: la nuova frontiera del multigame a 10 giochi in retrofit

Octavian Gaming, azienda veronese leader nel settore del gaming, annuncia l’arrivo sul mercato di Gigaset, una rivoluzionaria linea di multigame che segna un importante passo avanti nella line up di prodotto.

Con Gigaset, Octavian Gaming propone per la prima volta una collezione di 10 giochi unica nel suo genere, andando oltre la già popolare linea Dreamset a 7 giochi e promettendo di ampliare le occasioni di divertimento e adrenalina per gli appassionati del gioco.

I prodotti Gigaset offrono un ulteriore e significativo vantaggio agli operatori, quello di poter essere retrofittati partendo da prodotti Dreamset o da qualsiasi scheda di gioco MAX-2. Questo processo di retrofit consente agli operatori di installare i nostri nuovi multigame a 10 giochi su hardware esistenti, eliminando la necessità di acquistarne di nuovi.

Due i titoli per questo primo lancio, Gigaset Vertigo e Gigaset Armageddon contenenti anche 4 nuovi giochi inediti.

Gigaset Vertigo offre un vortice di emozioni e opportunità grazie a scenari coinvolgenti e temi avvincenti. Con Halloween Pumpinks i players saranno catapultati nella notte di Halloween dove il tradizionale sistema dei rulli è stato sostituito da colonne di zucche mentre in Rich Piggies il gioco della cassaforte riserverà sorprese aggiuntive. Re Mida, uno dei giochi di punta di Octavian, metterà nuovamente alla prova la fortuna dei giocatori. A completare l’esperienza di gioco, Gigaset Vertigo include Ocean Dream, Wild West, Chicken Rush, Wild Cherry, Dracula’s Secrets, Egypt Secrets e Helly Hot.

Gigaset Armageddon assicura un’esplosione di divertimento attraverso una selezione molto eterogenea. All’interno di questa incredibile collezione troviamo l’innovativo Kingdom Riches con interfaccia 5×6 rulli, unica nel suo genere. I giocatori possono trovarsi a tu per tu con la leggendaria Cleopatra in Egypts Secrets o scegliere l’esplorazione delle miniere durante la febbre dell’oro in Gold Fever. L’intrattenimento è inoltre potenziato dai titoli The Clown, Devil’s Heart, Mummy, Voodoo Magic, Wild Fox, Mighty Buffalo e Wild Quest.

Il CEO di Octavian Gaming, Simone Pachera ha dichiarato: “Gigaset è una collezione di giochi senza precedenti in grado di offrire una gaming experience mai provata prima. I nostri prodotti sono tutti disegnati in house e nascono da una meticolosa ricerca e un approccio matematico originale. Con Gigaset Vertigo e Armageddon, puntiamo a ridefinire gli standard dell’intrattenimento AWP in italia con una rinnovata selezione dei nostri migliori giochi e le quattro inedite novità. Molte delle esperienze all’interno di questi multigioco sono inoltre già disponibili nelle loro versioni online. Siamo certi che Gigaset sarà accolto con grande interesse da operatori e giocatori.”

Octavian Gaming continua a dimostrare la propria abilità nell’innovazione e la determinazione nel presentare prodotti all’avanguardia, anticipando i trend di mercato e le aspettative dei giocatori più esigenti attraverso proposte sempre più omnichannel.

PressGiochi