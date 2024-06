Octavian Gaming espande la propria presenza online siglando una partnership con BetFlag

Octavian Gaming, fornitore leader di soluzioni di gioco per il mercato terrestre, rafforza ulteriormente la sua presenza online grazie ad una nuova partnership con BetFlag (parte del Gruppo Lottomatica), un

Octavian Gaming, fornitore leader di soluzioni di gioco per il mercato terrestre, rafforza ulteriormente la sua presenza online grazie ad una nuova partnership con BetFlag (parte del Gruppo Lottomatica), un operatore in forte crescita che si colloca stabilmente tra i principali attori nel panorama del gioco in Italia.

La partnership è stata inaugurata con il lancio di 25 titoli Octavian su BetFlag.it, arricchendo ulteriormente l’offerta slot di BetFlag e l’esperienza di gioco per gli utenti.

Laviero Saganeiti, Casinò Project Manager di BetFlag, ha commentato entusiasticamente l’accordo: “Il lancio dei giochi Octavian rappresenta un valore aggiunto per noi e per i nostri giocatori. Il nostro obiettivo di fornire il massimo dell’intrattenimento e della qualità si sposa a pieno con le caratteristiche dei giochi Octavian”.

Marco La Grutta, Business Development Director di Octavian Digital, ha aggiunto: “Collaborare con BetFlag è un traguardo significativo che ci permette di ampliare la nostra presenza sul mercato online. Il riconoscimento da parte di uno dei principali operatori in Italia è un’ulteriore conferma alla nostra dedizione a sviluppare e distribuire giochi di alto livello”.

L’accordo tra Octavian Gaming e BetFlag si basa su una visione condivisa di crescita e miglioramento continuo, sempre con l’obiettivo di offrire innovazione, massima qualità e sicurezza nell’esperienza di gioco. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della posizione di entrambe le aziende nel settore del gioco online.

PressGiochi