Obiettivo qualificazione: quinta giornata di Champions League

Prosegue la Champions League con la quinta giornata del nuovo format di questa stagione 2024-2025. Allo stadio Giuseppe Meazza si affronteranno Inter e Lipsia; gli uomini di Inzaghi vogliono assicurarsi un’altra vittoria, dopo quella per 1-0 contro l’Arsenal, che li ha portati a quota 10 punti; la squadra di Rose arriva sul campo italiano dopo quattro sconfitte consecutive. Per questa partita i pronostici vedono i nerazzurri vittoriosi con l’1 bancato a 1.47, la X viene data a 4.80, mentre il segno 2 tedesco è quotato decisamente più alto, a 6.60. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene bancato a 1.53, l’Under 2,5 si attesta a 2.35; il Goal è dato a 1.70 e il No Goal è quotato a 2.03.

Questa sera, martedì 26 novembre, al Národný Futbalový Štadión si terrà Slovan Bratislava – Milan; i padroni di casa arrivano al match con quattro sconfitte subite e di conseguenza zero punti accumulati, gli uomini di Fonseca contano invece 6 punti accumulati. Per questa partita, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria rossonera con il segno 2 dato a 1.22, favorito rispetto all’1 della squadra di Weiss quotato a 12.50; la X viene bancata più bassa a 7.00. Rispetto alle reti segnate, il No Goal è fissato a 1.80, il Goal è atteso a 1.90; l’Over 2,5 è quotato a 1.38, l’Under 2,5 si attesta a 2.77. Per i risultati esatti, lo 0-2 è dato a 7.25; lo seguono lo 0-3, che si attesta a 7.75, e lo 0-1, quotato a 10.00.

Nella giornata di martedì 26 novembre, lo stadio Stadion Wankdorf di Berna sarà teatro di Young Boys – Atalanta: la prima squadra si presenta al match senza punti e dopo aver subito 4 sconfitte, la seconda è al nono posto della classifica con 8 punti. I pronostici propongono il segno 2 della Dea a 1.41, mentre l’1 della squadra elvetica è più alto a 7.50; la X è bancata a 5.10. Per quel che riguarda i risultati esatti, lo 0-2 è dato a 7.75, l’1-2 è atteso a 8.75 e l’1-1 è bancato a 9.75.

Mercoledì 27 novembre allo stadio Villa Park di Birmingham si giocherà Aston Villa – Juventus: i padroni di casa arrivano al match con 9 punti, i bianconeri li seguono con solo due lunghezze di distanza. Per questo match i bookies di Betsson propongono la squadra di casa come vincente: l’1 è quotato a 2.38, più basso del segno 2 della Vecchia Signora, che viene dato a 3.20; la X è bancata a 3.25. Il Goal è atteso a 1.81, il No Goal è bancato a 1.90; l’Under 2,5 è dato a 1.70, mentre l’Over 2,5 a 2.05.

Per Bologna – Lilla, i pronostici vedono il segno 1 atteso a 2.47, inferiore al segno 2, bancato a 3.00, mentre la X viene data a 3.30. Nel match Bayern Monaco – Psg è prevista dai bookies la vittoria della squadra di casa: il segno 1 è quotato a 1.58, il 2 è dato a 5.20, e la X è bancata a 4.65. Favorito anche il Liverpool nella sfida di mercoledì sera contro il Real Madrid: l’1 è atteso a 1.90, inferiore al segno 2 che è quotato a 3.85; la X viene fissata a 3.90.

PressGiochi