Nuovi titoli AWP omologati da NOVOMATIC Italia

NOVOMATIC Italia annuncia l’omologa di tre multigame AWP a marchio Elsy con il payout al 65%, come richiesto dalla normativa in vigore:

Sono questi i nuovi titoli in distribuzione sulla maggior parte dei cabinet presenti sul mercato, nei due formati a 19 pollici e 22 pollici: tre multigame d’eccellenza pronte a garantire l’affidabilità e le performance che il Gruppo assicura da sempre ai propri clienti. Il produttore Elsy è pronto a lanciare nel 2020 numerosi nuovi titoli AWP, insieme a quelli appena omologati, affinché tutto il settore possa sempre trovare in NOVOMATIC un partner in grado di assicurare l’eccellente equilibrio fra gli investimenti e le aspettative.

PressGiochi