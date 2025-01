Nuova location, nuove icone: Aristocrat Gaming™ e Aristocrat Interactive™ presentano le ultime novità per il mercato EMEA al debutto dell’ICE 2025 a Barcellona

Aristocrat Leisure Limited (“Aristocrat”) si prepara a stupire con un portfolio di contenuti di gioco, soluzioni e tecnologie che integrano il gaming terrestre e online, per la prima edizione dell’ICE a Barcellona, in programma questo mese. Aristocrat Gaming e Aristocrat Interactive offriranno un’esperienza moderna, sottolineando l’impegno dell’azienda per l’innovazione, esperienze connesse e coinvolgimento dei giocatori nel mercato EMEA.

Aristocrat Gaming presenterà una gamma di giochi di grande successo, tra cui il tanto atteso Phoenix Link™, premiato da Eilers & Krejcik, e il nuovo cabinet di punta The Baron™ Upright.

Phoenix Link™ rappresenta l’evoluzione del famoso Dragon Link™, con nuovi temi, funzionalità e bonus sui cabinet Neptune™ Single e MarsX™ Portrait. Dalla sua recente introduzione in Nord America, The Baron™ Upright porta in Europa tecnologie innovative, con giochi come Ju Cai Jin Gui™ e nuove varianti di successi come Mo’ Mummy™, Fortune Harmony™ e Bao Bao Riches™.

Craig Toner, CEO di Aristocrat Gaming, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare il nostro ultimo portfolio di contenuti e hardware per il mercato EMEA. ICE rappresenta un’opportunità unica per interagire con i nostri clienti e mostrare le nostre soluzioni tecnologiche all’avanguardia per ottimizzare le performance delle loro sale da gioco.”

Il booth di Aristocrat Gaming metterà in evidenza la forza della sua linea di cabinet, inclusi nuovi contenuti innovativi per il MarsX™ Portrait e il MarsX™ Dual Upright. Tra i titoli in esposizione figurano Coin Trio Royal™, Crazy Chickens™, Whisker Wheels™, Reign of Gold™, e altri ancora.

Il portfolio multi-gioco includerà Winner’s World™ con oltre 30 giochi, Fortune’s Choice™ con titoli popolari dall’Asia, e il primo gioco originale sviluppato per i mercati EMEA e LATAM, Royal Collection™.

Aristocrat Interactive presenterà le sue capacità nel gaming online, lotterie e scommesse sportive, mostrando una transizione fluida tra il gioco terrestre e quello online. Quattro divisioni chiave offriranno dimostrazioni pratiche:

Content & Aggregation: anteprime di titoli come Mo’ Mummy™, Double Bubble™, Jackpot Carnival Buffalo™, e Secrets of the Phoenix Blaze™, insieme a contenuti dei tre studi interni di Aristocrat: Roxor Gaming, Wizard Games e Aristocrat Interactive. iLottery: soluzioni per migliorare l’engagement dei giocatori e incrementare i ricavi delle lotterie online, con dimostrazioni di contenuti pluripremiati di NeoGames Studios. iGaming & Sports: piattaforme modulari e personalizzabili per iGaming e scommesse sportive, con strumenti avanzati per il coinvolgimento dei giocatori e terminali self-service. iGaming White-Label: soluzioni per operatori indipendenti, inclusi front-end, back-end, supporto clienti, portafogli digitali e servizi di fidelizzazione.

Aristocrat Gaming e Aristocrat Interactive saranno presenti nell’Online Gaming Hall, Stand #2H30, Hall 2, dove i visitatori potranno scoprire la potenza delle soluzioni integrate e dei contenuti innovativi, indipendentemente da dove e come scelgano di giocare.

Questo debutto a Barcellona rappresenta un passo importante per Aristocrat, che si propone di ridefinire il futuro del gaming nel mercato EMEA.

