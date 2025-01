Novomatic vende Admiral Austria a Tipico

L’accordo segna una mossa strategica da parte di Tipico per consolidare il suo dominio di mercato nei paesi di lingua tedesca, mentre Novomatic sposta la sua attenzione sulla crescita internazionale.

Tipico dispone di 1000 punti di accettazione scommesse in Germania e Austria. Admiral Austria gestisce in Austria non solo punti scommesse e sport bar, ma possiede anche, in 150 sedi situate in Bassa Austria, Burgenland, Alta Austria, Stiria e Carinzia, apparecchiature per il gioco d’azzardo con concessioni regionali.

Novomatic e Tipico hanno raggiunto un accordo su questa operazione, annunciata oggi, che deve però ancora essere approvata dalle autorità per la concorrenza. Gli esperti non prevedono una decisione prima di sei mesi. I dettagli del contratto sono stati tenuti riservati.

“La Tipico Group, il principale fornitore di scommesse sportive e giochi online in Germania, considera questo investimento un passo importante per rafforzare ulteriormente la propria posizione in Austria e ampliare il proprio portafoglio”, si legge in un comunicato. “Il gruppo Novomatic conferma questa decisione concentrandosi maggiormente sull’orientamento internazionale del proprio business, affermandosi come leader globale nell’innovazione del settore.”

“Abbiamo deciso di vendere il gruppo Admiral in Austria per concentrarci sui mercati internazionali in crescita e promuovere ulteriormente l’espansione globale”, ha affermato Stefan Krenn, membro del consiglio di amministrazione di Novomatic.

“Questo accordo rappresenta un passo importante nella strategia di espansione di Tipico per rafforzare il nostro ruolo di leader nei paesi di lingua tedesca e consolidare la nostra posizione di mercato in Austria”, ha dichiarato Axel Hefer, CEO di Tipico. “Siamo entusiasti di guardare a un futuro di successo nel mercato austriaco delle scommesse sportive e del gioco d’azzardo.”

Il gruppo Admiral comprende Admiral Sportwetten GmbH, la divisione giochi Admiral Casinos & Entertainment AG e la divisione ristorazione HTM Hotel und Tourismus Management GmbH. Admiral gestisce 200 sedi in Austria, inclusi oltre cento punti per apparecchiature di gioco d’azzardo nei Länder del Burgenland, della Bassa Austria, dell’Alta Austria, della Stiria e della Carinzia. Queste attività si basano su licenze per il “gioco d’azzardo minore” rilasciate dai suddetti Länder. Admiral è sponsor della Bundesliga austriaca di calcio e della seconda divisione maschile dalla stagione 2021/22, con un contratto valido fino al 2028. Admiral è sponsor da lungo tempo anche della Bundesliga femminile di calcio.

Il gruppo Tipico è stato fondato nel 2004 da tre imprenditori tedeschi come start-up a Malta. Dal 2016, Tipico ha come azionista di maggioranza il fondo d’investimento lussemburghese CVC Capital Partners, che ha acquisito il 60% delle quote per 1,3 miliardi di euro. CVC è uno dei più grandi gruppi di private equity al mondo. Oggi Tipico impiega direttamente oltre mille dipendenti. Complessivamente, circa 6.000 persone lavorano per l’azienda in più di mille punti di accettazione scommesse in Germania e Austria. Il 70% delle sedi è gestito da partner in franchising. Tipico possiede dunque la rete di negozi più grande nei paesi di lingua tedesca. Recentemente, sono stati aperti quattro nuovi punti vendita a Vienna.

PressGiochi