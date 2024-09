Novomatic ottiene la Certificazione Best HR Team 2024

Costruire una “People Strategy” significa impegnarsi ogni giorno per creare le condizioni che permettano ai nostri collaboratori di stare bene e di esprimere loro stessi in azienda, ascoltarne le necessità

Costruire una “People Strategy” significa impegnarsi ogni giorno per creare le condizioni che permettano ai nostri collaboratori di stare bene e di esprimere loro stessi in azienda, ascoltarne le necessità e i bisogni, con un occhio sempre attento ai nuovi trend del mercato del lavoro, del settore e alle nuove tecnologie. Siamo molto felici ed orgogliosi di questo riconoscimento che garantisce valore e consistenza alle nostre iniziative e che ci motiva a continuare a sperimentare e proporre nuove idee per il futuro.

Quest’idea dell’HR Director Rossella Magurno è divenuta realtà negli ultimi anni con una serie di progetti messi in campo in NOVOMATIC Italia, che trovano il proprio coronamento nella Certificazione Best HR Team 2024.

Ieri abbiamo avuto il piacere di partecipare per la prima volta alla Cerimonia di consegna organizzata da HRC Community – MyHRGoal, in compagnia di tante aziende e professionisti con l’obiettivo di condividere esperienze e best practices.

Non vediamo l’ora di rinnovare la nostra partecipazione il prossimo anno con nuovi entusiasmanti progetti!

