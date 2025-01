NOVOMATIC Italia protagonista all’ICE 2025: innovazione e visione strategica nel gaming

NOVOMATIC Italia si prepara a essere tra i grandi protagonisti dell’ICE 2025, in programma a Barcellona dal 20 al 22 gennaio. Questo evento, tra i più importanti dell’industria del gaming a livello internazionale, sarà il palcoscenico ideale per presentare le ultime innovazioni del Gruppo, che consolida così il proprio ruolo di leader del settore.

All’interno del grande stand NOVOMATIC, spazio di riferimento per eccellenza, innovazione e strategia, NOVOMATIC Italia sarà affiancata da ADMIRAL Pay e HBG Online Gaming per offrire un’esperienza a 360° al mercato globale del gaming, in continua evoluzione.

“La partecipazione di NOVOMATIC Italia all’ICE 2025 rappresenta un’importante opportunità per mostrare la nostra capacità di innovare e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.” – Ha dichiarato Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia – “Il nostro obiettivo è quello di consolidare la leadership nel settore, offrendo soluzioni integrate e all’avanguardia, dalla tecnologia HD delle nuove VLT e AWP, ai sistemi di pagamento digitale come ADMIRAL Pay. ICE non è solo una vetrina globale per il gaming, ma un’occasione per condividere la nostra visione di un futuro in cui tecnologia, esperienza di gioco e gestione operativa si uniscono in un equilibrio perfetto. Siamo pronti a lasciare il segno“.

Le novità tecnologiche: tra VLT e AWP in HD

Le attesissime VLT di nuova generazione saranno tra i punti di forza dell’offerta. Modelli come la NOVOSTAR® FV 637 e l’inedita Vip Chair FV 330D X DREAM elevano l’esperienza di gioco a nuovi standard grazie alla tecnologia HD, grazie a monitor ad alta definizione, design curato e prestazioni di altissimo livello.

Per il segmento delle AWP, riflettori puntati sulla scheda Gaminator™ Viola, che include 46 giochi ispirati a mondi storici e mitologici, e sulla serie Top 7, con le celebri versioni Top 7 Vienna, Top 7 London e l’attesa anteprima Top 7 Barcellona. Questi prodotti, combinati con i cabinet FV 629 Ludus e FV 837 Optimus, promettono di offrire performance straordinarie e una qualità visiva superiore.

Pagamenti digitali e gestione flussi monetari: ADMIRAL Pay e NovoCash

NOVOMATIC Italia guarda oltre il gaming, presentando soluzioni finanziarie innovative come ADMIRAL Pay, l’ecosistema di soluzioni di pagamento digitali sviluppato in-house e autorizzato da Banca d’Italia. Insieme ad APay E-Wallet, APay Station e i dispositivi NovoCash, l’azienda propone una gestione sicura e automatizzata di pagamenti, banconote e monete, integrando transazioni digitali ed elettroniche per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più digitalizzato.

NOVOMATIC Italia: il futuro del gaming è oggi

Con le innovazioni che presenteremo all’ICE 2025, NOVOMATIC Italia vuole dimostrare ancora una volta di essere all’avanguardia, anticipando le tendenze e offrendo soluzioni integrate che uniscono estetica, performance e innovazione tecnologica.

Vi aspettiamo a Barcellona per scoprire insieme il futuro del gaming!

PressGiochi